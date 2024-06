Un medico napoletano a capo dei più grandi centri oncologici d’Europa: è del Pascale

Il direttore scientifico dell’Istituto dei Tumori di Napoli, Alfredo Budillon, è stato nominato tesoriere per il triennio 2024-2027 dell’OECI, l’organizzazione non governativa di interesse economico fondata a Vienna nel 1979 e trasformata nel 2005 in OECI-EEIG: si tratta di una prestigiosa organizzazione, di stampo europeo, che raggruppa i più importanti centri oncologici d’Europa. Un orgoglio per il polo oncologico partenopeo e per l’intera città napoletana che conquista un altro importante traguardo in campo sanitario, entrando nell’organismo di governo del gruppo.

Napoli alla guida dell’OECI: Alfredo Budillon è tesoriere

L’OECI raggruppa, sotto il suo nome, le più affermate realtà di assistenza e ricerca sul cancro. Oltre al Pascale di Napoli, in Italia fanno parte dell’Organizzazione gli Ircss di Milano, Roma, Aviano, Bari, Veneto, lo IEO, l’Humanitas e il San Raffaele. A livello globale rientrano diversi importanti centri oncologici del Cile, Colombia, Giordania, Federazione Russa, Tanzania, Turchia, Ucraina e Vietnam.

L’obiettivo dell’OECI è quello di accelerare l’applicazione di approcci assistenziali multidisciplinari personalizzati per ridurre la mortalità, garantendo allo stesso tempo un accesso equo alle cure per tutti i pazienti oncologici e sostenendo iniziative parallele oltre i confini dell’Unione Europea.

Attualmente, l’organizzazione è orientata al miglioramento della qualità e dell’organizzazione interna dei suoi membri, con un programma di certificazione riconosciuto anche dal Ministero della Salute Italiano, al sostegno della ricerca di base, traslazionale e clinica, alla collaborazione per le buone pratiche con i pazienti, al miglioramento degli approcci di patologia molecolare, all’esecuzione di studi sull’economia del cancro e sui dati del mondo reale per produrre evidenze.

Per il raggiungimento di tali presupposti, il gruppo prende parte ad alcune attività della Comunità Europea legate alla Missione Europea contro il cancro e al Piano europeo di lotta contro il cancro. Ad oggi l’organizzazione si lega strettamente alla città partenopea: il nuovo tesoriere nominato, infatti, è un ricercatore napoletano dell’istituto Pascale, Alfredo Budillon.

“Per me è un onore poter svolgere questo ruolo ed è anche un riconoscimento importante per il nostro Istituto. Ringrazio il direttore generale Attilio Bianchi che ha avanzato la mia candidatura, scelta poi tra varie proposte. Ringrazio anche il presidente attuale dell’OECI, Giovanni Apolone, direttore scientifico dell’Istituto dei Tumori di Milano, per la fiducia e che con me rappresenterà l’Italia nell’organismo di 11 membri che governerà l’organizzazione dei prossimi anni” – ha commentato il dottor Budillon.

“Dopo il riconoscimento del Pascale quale Comprehensive Cancer Center, il massimo livello previsto dall’OECI, questa è una ulteriore testimonianza della riconosciuta caratura del nostro istituto e dei nostri professionisti. Complimenti al nostro direttore scientifico” – ha dichiarato il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi.