Agguato nella notte a Napoli, feriti 2 giovani incensurati: 25enne lotta tra la vita e la morte

Un violento agguato si sarebbe consumato questa notte a Napoli, tra via Santa Chiara e via Banchi Nuovi, causando il trasferimento in ospedale di due giovani ragazzi, entrambi incensurati e feriti a colpi di pistola. Uno dei due sarebbe in serio pericolo di vita.

Agguato a Napoli, 2 ragazzi feriti a colpi di pistola: uno è grave

Stando ad una prima ricostruzione fornita da Il Mattino, per cause ancora da accertare, le due vittime, entrambe incensurate, di 22 e 25 anni, sarebbero state raggiunte da alcuni proiettili mentre stavano trascorrendo la serata in centro storico. Sul posto, a seguito dell’accaduto, sono giunte le forze dell’ordine che hanno prestato i primi soccorsi ai due giovani per poi rilevare sull’asfalto alcuni bossoli.

I ragazzi sono poi stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale Pellegrini di Napoli. Il 22enne, colpito alla gamba sinistra, sarebbe fuori pericolo, al contrario del 25enne che, preso alla parte bassa dell’addome, starebbe lottando tra la vita e la morte a causa delle gravi lesioni riportate.

Al momento nulla è stato ancora accertato e le indagini della Squadra Mobile proseguono spedite per ricostruire la dinamica della vicenda, risalire ai responsabili e all’eventuale movente. Non è escluso che potrebbe trattarsi di un agguato avviato per errore contro i destinatari sbagliati.