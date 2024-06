Temptation Island è da anni, purtroppo, uno dei programmi più attesi della cosiddetta TV spazzatura dell’estate. Un trionfo di mediocrità che purtroppo è molto apprezzato dall’utente medio italiano che ieri ha premiato la prima puntata con il 24,9% di share. Al secondo posto Alberto Angela registra il 13,6%, un distacco abissale che dimostra quanto la situazione sia tragica.

Quanto guadagnano i protagonisti di Temptation Island

Se da una parte, quella degli spettatori, c’è un grande interesse voyeuristico verso le vicende di alcuni ragazzi alle prese con presunti problemi di coppia, dall’altra c’è quello dei partecipanti stessi che possono contare su un cachet consistente oltre alla grande visibilità personale, con tutte le implicazioni del caso. Stando a quanto riferisce Dagospia i protagonisti di Temptation Island guadagnerebbero una somma compresa tra i 1.800 e i 2.600 euro, anche i tentatori, oltre vitto e alloggio per 21 giorni nel resort di lusso di cui sono ospiti in Sardegna. Ma gli effetti della partecipazione al reality possono essere esponenziali in vista futura poiché, come sappiamo, purtroppo i personaggi del trash vengono considerati influencer che riescono a guadagnare cifre anche considerevoli con sponsorizzazioni sui social e partecipazioni ad eventi che quasi puntualmente registrano il tutto esaurito. Il conduttore Filippo Bisciglia guadagnerebbe invece circa 50mila euro.

Guadagni sicuri con la TV spazzatura

Ascolti importanti che permettono a Mediaset emolumenti stratosferici, dagli sponsor, per gli spazi pubblicitari. Un successo pressoché sicuro dato il livello medio del pubblico nazionale (l’Italia è tra le nazioni europee con il più alto tasso di analfabetismo funzionale). Tempation Island è allora una ricetta dagli effetti certi sul ritorno di share ed economico, per ogni parte attrice. A discapito ovviamente del pubblico al quale viene somministrato del vero e proprio veleno per la mente.