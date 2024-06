Un’azienda napoletana tra le migliori d’Italia per i lavoratori: con stanze relax, giochi e terrazze

E’ napoletana una delle aziende migliori in cui lavorare in Italia, inserita nella classifica Choose My Company de Il Sole 24 ore: si tratta della Tecno, una Energy Digital and Sustainable Company specializzata in servizi di consulenza su sostenibilità aziendale e soluzioni 4.0 che si è aggiudicata l’ottavo posto, a livello nazionale, nella categoria delle imprese con almeno 50 collaboratori.

Tecno, l’azienda napoletana tra le migliori d’Italia in cui lavorare

In termini di occupazione, Napoli balza all’attenzione dell’opinione pubblica quasi sempre per il lavoro in nero, spesso accompagnato da orari massacranti e paghe da fame. Se da un lato bisogna fare i conti con questa piaga della nostra città (ma più in generale del nostro paese) che va assolutamente combattuta, è pur vero che Napoli è ricca di eccellenze anche nel campo del lavoro che vale la pena far conoscere e valorizzare.

Ed è proprio il caso della Tecno, l’azienda con sede alla Riviera di Chiaia, entrata a far parte della classifica delle aziende italiane che offrono ai dipendenti condizioni e ambienti di lavoro confortevoli, tali da potersi ritagliare anche momenti di svago e relax tra una mansione e l’altra.

“Questo riconoscimento è il risultato del nostro impegno costante per la creazione di un ambiente di lavoro stimolante, inclusivo e orientato al benessere dei dipendenti. La nostra dedizione alla sostenibilità ci guida nel mettere le persone al centro di tutto ciò che facciamo. Grazie a tutto il nostro incredibile team per il contributo e la passione. Un risultato che ci motiva a fare ancora di più per migliorare e crescere insieme, valorizzando sempre più il capitale umano” – si legge nella nota diffusa sui canali social dell’azienda.

“Come impresa abbiamo vinto questo premio nazionale proprio perché abbiamo avviato tutta una serie di valorizzazioni delle nostre risorse umane fatta di piani di crescita e formazione continua, di bonus legati ai risultati e orari di lavoro totalmente flessibili. Abbiamo la nostra sede legale operativa in una dimora del ‘700 quale Palazzo Ischitella a Napoli, dove i ragazzi lavorano e vivono nel bello, vicino al mare” – ha dichiarato l’imprenditore Giovanni Lombardi, a capo della Tecno, in un’intervista rilasciata a Vanni Fondi de Il Corriere del Mezzogiorno.

“Qui abbiamo camere dedicate al relax dei dipendenti con biliardini e tavoli da ping pong, terrazze per prendere il sole. A dimostrazione che a Napoli si può lavorare bene e al tempo stesso essere un’azienda vincente“ – ha concluso.