Meraviglia a Bacoli, via alle navette per raggiungere le spiagge più belle: sono gratis

Ripartono le navette gratis per raggiungere alcune delle spiagge più belle di Bacoli, Miseno e Miliscola, in totale comodità. A renderlo noto è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Bacoli, navette gratis per le spiagge di Miseno e Miliscola

“E’ gratis! Partono oggi le navette estive per il mare di Bacoli. Così i cittadini potranno arrivare sulle spiagge di Miseno e Miliscola senza prendere l’auto, senza traffico ma con un servizio semplice, comodo e gratuito. Avremo due pullman comunali sul nostro territorio, è un’opportunità importante sia per i residenti che per i bagnanti che ci raggiungono nel fine settimana. Potranno parcheggiare le proprie auto lontane dal mare e fruire delle navette promosse dal Comune di Bacoli, andata e ritorno” – ha spiegato il primo cittadino.

Le navette effettueranno regolari corse tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00, anche di sabato e di domenica, con passaggi ogni mezz’ora. Il percorso prevede diverse tappe, da Cuma fino a Capo Miseno, passando per Fusaro, Mazzoni, Cappella e preso si aggiungerà anche la fermata Bellavista.

“Si tratta di una novità che abbiamo introdotto nelle scorse estati, proprio per fornire un’opportunità pubblica per i bagnanti e per smaltire stress da traffico, diminuendo le auto in strada dirette verso il lungomare. Insieme, per una città migliore. Faremo sempre meglio, un passo alla volta” – ha concluso.

Il sindaco Della Ragione ha anche inaugurato la nuova stagione balneare del Lido della Pro Handicap, una vera e propria oasi di relax per le persone con disabilità che hanno la possibilità di usufruire di uno spazio totalmente attrezzato per trascorrere piacevoli giornate al mare.