Armati di fucili entrano in un supermercato per rubare i soldi: hanno 22 e 17 anni

Attimi di panico a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, per una rapina ai danni di un supermercato della zona: sarebbero stati due giovani ad entrare armati di fucili nel negozio per impossessarsi della refurtiva ma, subito dopo il colpo, sono stati arrestati.

Rapina in un supermercato a Giugliano: entrano con i fucili

In due, coperti da uno scaldacollo e impugnando i fucili, si sono addentrati all’interno del supermercato con l’obiettivo di svuotare le casse. Si tratta di due ragazzi, di 22 e e 17 anni, entrambi incensurati, che pochi minuti dopo essere usciti dalla struttura sono finiti in manette.

Nel bel mezzo della rapina, infatti, la segnalazione è subito giunta alle forze dell’ordine. Le radio portatili di tutte le pattuglie nell’area a Nord di Napoli hanno trillato contemporaneamente. La voce del militare in centrale operativa ha annunciato la rapina ancora in corso all’interno del supermercato di via Mugnano Giugliano, strada a cavallo tra i due comuni.

Sul posto sono giunti per primi i carabinieri della sezione operativa di Marano nel momento in cui i due rapinatori stavano entrando in auto (probabilmente rubata) dopo essere usciti dal supermercato. I militari dell’arma gli hanno sbarrato ogni via di fuga costringendoli ad arrendersi.

I due giovani, ormai braccati, si sono liberati dello scaldacollo, hanno consegnato le armi e circa 450 euro di refurtiva. Sono stati arrestati per rapina aggravata e trasferiti nelle rispettive strutture. Il 22enne è stato portato al carcere di Poggioreale mentre il 17enne è in attesa di giudizio presso il centro di prima accoglienza dei colli Aminei.