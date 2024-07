Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg è atterrato a Castellammare di Stabia. Accompagnato dalla famiglia, il multimiliardario più influente degli anni 2000 è arrivato all’ombra del Vesuvio in elicottero, mentre la sua flotta ha ormeggiato allo Stabia Main Port.

FOTO/ Mark Zuckerberg a Castellammare a bordo del suo gigayacht di 118 metri

Come riportato anche da Il Mattino, l’americano che ha cambiato la storia del web è giunto in Italia per godere delle meraviglie del Golfo di Napoli a bordo di Launchpad, il suo gigayacht lungo 118 metri.

Non è l’unica imbarcazione di Zuckerberg ad essere giunta nelle acque stabiesi, che hanno accolto anche Wingman, lo yacht di ‘appoggio’ di 67 metri. Facebook-man e parenti si dirigeranno verosimilmente verso l’isola di Capri, ma attualmente l’itinerario che percorreranno è top secret.

Recentemente un altro miliardario aveva scelto Castellammare di Stabia per le sue vacanze italiane: venerdì scorso, infatti, Stephen Alan Wynn, considerato uno degli artefici del boom di Las Vegas negli anni ’90, era approdato nello stesso porto a bordo di Acquarius, un gigayacht di ben 92 metri.

Evidentemente il competitivo fondatore di Meta ha sentito l’impellente desiderio di battere anche questo record.