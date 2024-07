Chi è Walter Ricci, il nuovo fidanzato di Arisa è napoletano: “La felicità esiste”

Dopo la fine della storia d’amore con Vito Coppola, Arisa ha ritrovato la felicità accanto a Walter Ricci, il suo nuovo fidanzato, un musicista napoletano che è riuscito a farle battere nuovamente il cuore.

Chi è Walter Ricci: il nuovo fidanzato di Arisa

“Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza. Stasera all’ex base nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Buona giornata” – con queste parole la cantante ha annunciato il suo nuovo amore.

Nato nel 1989 a Napoli, Walter Ricci, 35 anni, è un cantante e musicista jazz. Fin da bambino lo ha accompagnato la passione per la musica, ereditata da suo padre. Nel 2006 si è aggiudicato il Premio Nazionale Massimo Urbani, il più importante concorso italiano per solisti jazz. Nel 2009 l’incontro con Pippo Baudo che lo scelse come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso in Domenica In.

Napoli diventerà ancor di più una seconda casa per Arisa, già innamorata della città, che proprio in una vecchia intervista aveva dichiarato: “Mi sono sempre sentita un po’ napoletana. Quando penso a Napoli penso al sole, al mare, alla generosità del popolo napoletano che pur avendo poco ti dà quello che ha. Napoli deve farsi forte della sua bellezza, della sua cultura e non deve dimenticare la propria storia perché l’Italia è conosciuta nel mondo grazie alla cultura napoletana”.