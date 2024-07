Da San Giovanni a Licola e Mondragone: le spiagge dal mare fortemente inquinato in Campania

Non poche criticità sono emerse dal monitoraggio avviato dai volontari di Goletta Verde per valutare il livello di inquinamento del mare lungo le coste della Campania: diversi i tratti di spiaggia, da Napoli a Caserta, che sono risultati fortemente compromessi da scarichi, rifiuti e sporcizia. I risultati dell’indagine sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa.

Inquinamento mare in Campania: le spiagge peggiori

In totale, quasi il 50% dei campioni prelevati, tra il 25 giugno e il 3 luglio, sono risultati fuori dai limiti di legge. Su 32 punti monitorati nella consueta azione di citizen science che Legambiente ha messo in campo nell’estate 2024, ben 13 punti hanno riguardato aree critiche, come le foci di fiumi, scarichi e canali, nei quali uno dei punti è risultato inquinato, 11 fortemente inquinati e uno entro i limiti.

Più confortante il quadro dei 19 punti campionati a mare dove la situazione si ribalta: 16 punti risultano essere entro i limiti di legge, uno inquinato e 2 fortemente inquinati. Nel complesso il 47% dei punti è risultato inquinato da scarichi non depurati mentre il restante 53% è risultato entro i limiti.

In particolare, nella provincia di Caserta, fortemente inquinata è la foce del Regi Lagni mentre in maniera più lieve lo è il mare presso la foce del fiume Savone. Dei 14 punti monitorati in provincia di Napoli sono 4 quelli che hanno oltrepassato i limiti collocandosi tra le aree fortemente inquinate: la foce del canale al lido di Licola, il mare presso la spiaggia a circa 50 metri a sinistra della foce dell’Alveo Volla a San Giovanni a Teduccio, la foce del fiume Sarno e il mare di fronte al Rivo San Marco. A Ischia, invece, dei 4 punti di prelievo tutti sono risultati entro i limiti di legge.

La tabella completa