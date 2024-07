“Massimo Ranieri si ritira”, l’artista risponde: “Non è vero, canterò ancora per tanti anni”

Ha messo a tacere le voci su una sua presunta uscita di scena Massimo Ranieri, il celebre cantante napoletano che è intervenuto sui social per rassicurare i suoi fan, ricordando loro le prossime date del suo tour.

Massimo Ranieri: “Mi ritiro? Non è assolutamente vero”

“Ci tengo a rassicurarvi che le notizie sul mio conto ‘che mi ritiro dal mondo dello spettacolo’ sono assolutamente false e prive di fondamento. Non mi ritiro assolutamente e non ho intenzione di farlo per i futuri anni a venire” – ha scritto Ranieri in un post diffuso sui suoi canali social.

“Anzi, con immenso entusiasmo, colgo l’occasione per informarvi che tra un paio di settimane, il 30 luglio, partirà dall’Auditorium Parco della Musica di Roma il mio tour Tutti i sogni ancora in volo. In questo periodo di silenzio, sono stato impegnato in sala di registrazione per preparare il nuovo disco che uscirà a fine anno. Vi aspetto e vi abbraccio tutti sempre con immenso affetto”.

L’artista ha poi diffuso un video sottolineando ancora una volta: “Scusate se rido, non so cosa fare. Rido per questa fake news che è uscita stamattina. Ma come gli viene in testa alla gente? L’estate gioca brutti scherzi, lo sappiamo quando arriva il colpo di sole…”.

“Sono qui per ribadirvi quello che vi ho scritto stamattina. Non ho nessunissima intenzione di abbandonare l’unica cosa che so fare nella mia vita o almeno quello che so fare meglio. Voi lo sapete perché mi supportate da tanti anni con il vostro affetto, la vostra simpatia, la vostra stima e io non finirò mai di ringraziarvi”.

“Cancellate, buttate via quello che avete letto perché non conta assolutamente nulla. Io sono qui per ricominciare, sono stato fermo 3 mesi perché sono stato in sala di registrazione e ci rimarrò ancora qualche giorno per il nuovo disco che uscirà verso la fine dell’anno o inizio 2025. Il disco è molto bello, ci credo molto, ci sono canzoni anche di alcuni cantautori altisonanti, miei amici, ma non posso svelare i nomi”.

“Poi fra pochi giorni riprendo il mio tour che andrà avanti ancora fino all’anno prossimo. Inizio il 30 e finiamo il 30 di maggio dell’anno prossimo, per cui come è possibile che possa abbandonare questo lavoro? E’ umanamente impossibile. Io vi ringrazio sempre dal profondo del cuore per tutto ciò che mi date e mi date tanto. Di questo ne vado fiero e orgoglioso ed è quello che mi fa andare avanti da tanti anni e ancora per tanti anni. Vi voglio bene”.