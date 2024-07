Stop al caldo opprimente, arriva un po’ di fresco anche a Napoli e al Sud: da quando

Giornate da bollino arancione a Napoli per il caldo africano che sta investendo l’interno paese dando inizio alla settimana più bollente dell’estate ma, stando alle previsioni meteo, l’ondata infernale sarà presto placata da un clima più mite, seppur ugualmente soleggiate.

Meteo Napoli, stop al caldo africano: arriva un po’ di fresco

L’anticiclone Caronte, ormai da giorni dominante da Nord a Sud, tra oggi e domani, 18 e 19 luglio, raggiungerà il suo picco massimo, generando temperature ancora più roventi, soprattutto in alcune Regioni del Mezzogiorno che potranno sfiorare i 42 gradi.

Secondo le stime de Il Meteo, però, sembrerebbe esserci una data per la fine di questo opprimente caldo africano, grazie alla discesa di una massa d’aria fresca, proveniente dal Nord Atlantico, pronta a provocare un rimescolamento dell’aria a favore soprattutto del Settentrione.

Tra Nord e Centro, infatti, a partire da venerdì 19 luglio, si assisterà alla cosiddetta “rinfrescata” con lo scoppio di una vera e propria perturbazione atlantica che potrebbe dare vita anche a fenomeni temporaleschi e addirittura eventi estremi in alcune zone del paese. Non si escludono, infatti, grandinate e precipitazioni anche intense.

Sarà, però, da domenica 21 luglio che l’aria fresca prenderà il sopravvento su Caronte, provocando ulteriori temporali e un calo termico che inizierà ad interessare anche il resto del Centro-Sud. Nelle regioni meridionali continueranno ad avere la meglio sole e caldo ma anche qui si assisterà ad un progressivo assestamento delle temperature. Niente pioggia, dunque, ma clima decisamente più mite con temperature che caleranno di qualche grado.

Non si tratterà però di una radicale svolta: il quadro climatico resterà sempre pienamente estivo, semplicemente l’afa e il caldo non saranno più eccessivi, con valori non più superiori alla media stagionale (come quelli registrati in questi ultimi giorni). Una situazione nettamente migliore che potrebbe protrarsi fino alla settimana successiva ma, vista la distanza temporale, si attendono ulteriori aggiornamenti.