Roberto morto nel crollo di Scampia: aveva 28 anni, era papà di una bimba piccola

Si chiama Roberto Abbruzzo la prima vittima confermata del crollo di Scampia, la tragedia avvenuta nella serata di ieri nella cosiddetta Vela Celeste, quando il ballatoio del terzo piano è precipitato sui piani sottostanti causando due morti e diversi feriti.

Crollo Scampia, tra i morti c’è Roberto Abbruzzo

Roberto aveva 28 anni e lavorava come macellaio in un negozio della zona. Sposato, padre di una bambina di soli 2 anni, è morto sul colpo durante il crollo. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Poche ore dopo è stata annunciata la seconda vittima: Margherita Della Ragione, recuperata tra le macerie e trasferita d’urgenza presso il Cto di Napoli dove, poco dopo, ha perso la vita. Le ferite e le lesioni riportate sarebbero risultate troppo gravi, tanto da causarle un arresto cardiocircolatorio.

Si contano anche diversi feriti e pare che siano tutti appartenenti alla stessa famiglia. I 7 bambini ricoverati all’ospedale Santobono hanno tutti un’età compresa tra i 2 e i 10 anni. In particolare sono due i minori che risultano in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.

Tutti gli altri feriti, alcuni che lottano tra la vita e la morte, sono stati smistati tra il Cardarelli, l’Ospedale del Mare e il San Paolo. Sul luogo della tragedia, durante la notte, sono intervenuti anche il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il sindaco Gaetano Manfredi.

“Siamo profondamente addolorati per la tragedia di questa notte nella Vela Celeste di Scampia. Ho seguito personalmente le operazioni di soccorso e insieme al prefetto mi sono recato nella notte sul luogo del crollo per verificare la situazione e mostrare vicinanza alla popolazione” – queste le parole del primo cittadino.

“I nostri servizi sociali stanno fornendo assistenza ai residenti e i tecnici stanno completando i rilievi di sicurezza. Ora è il momento del dolore per chi è rimasto vittima e della speranza per chi è rimasto ferito a cominciare dai bambini”.