ULTIM’ORA/ Manila Esposito è bronzo alla trave: la Campania esulta alle Olimpiadi di Parigi

La ginnastica artistica italiana domina alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alice D’Amato e Manila Esposito fanno esultare gli italiani alla trave con l’oro e il bronzo. Finale al cardiopalma che è stata decisa dai tanti errori delle avversarie, partendo dalla favoritissima Simone Biles, che è caduta durante l’esercizio, precludendo ogni speranza di medaglia. Gioia immensa per il tanto lavoro fatto dalla ginnastica artistica in questa Olimpiade: l’appuntamento è nel pomeriggio per bissare il successo con la finale del corpo libero.

Manila Esposito porta il bronzo alla Campania alle Olimpiadi, oro per D’Amato

La 17enne nativa di Boscotrecase ma cresciuta a Torre Annunziata raccoglie la sua seconda medaglia alle Olimpiadi: dopo l’argento arriva il bronzo e il tris può arrivare già nel pomeriggio quando ci sarà la finale del corpo libero. Un pizzico di sfortuna per la giovane atleta, che per pochissimo non raccoglie la medaglia d’argento, nonostante una prestazione praticamente perfetta, senza errori né sbavature. Lacrime per la campana al termine della gara, per un traguardo insperato fino a qualche mese fa.

Alice D’Amato invece raccoglie la medaglia d’oro. La ligure ha sbalordito tutti con una prestazione perfetta subito dopo quella di Manila Esposito. Per l’Italia è una delle spedizioni migliori nell’ambito della ginnastica alle Olimpiadi. Dopo le tante delusioni raccolte tra Rio e Tokyo, c’è finalmente la rivincita con delle gare da urlo. L’appuntamento è nel pomeriggio per chiudere in bellezza con il corpo libero, dove ci sarà ancora la nostra Manila Esposito a tenere alta la bandiera italiana e l’orgoglio campano.