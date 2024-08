Ha dell’incredibile il video che sta circolando in rete e sui social in queste ore. Le immagini ritraggono l’arresto di un uomo avvenuto nel traffico cittadino di Napoli, dopo essere stato fatto scendere dal posto guidatore di un furgone della Polizia Municipale.

VIDEO/ Incredibile a Napoli, ruba il furgone della Polizia Municipale e scappa nel traffico

Nel video si vede un agente delle forze dell’ordine in sella ad un motorino, con indosso un giubbotto giallo catarifrangente, inseguire ed accostarsi alla portiera di un furgone della Polizia Municipale, che provava a divincolarsi tra le auto.

L’agente in questione, che potrebbe essere proprio l’autista a cui era stato precedentemente sottratto il veicolo, riesce a far scendere un uomo dall’abitacolo. La scena è quasi esilarante: l’autista improvvisato del furgone, in pantaloncini, inizialmente prova ad affrontare a muso duro l’agente della Municipale, per poi arrendersi, facendosi ammanettare.

Il video è stato riportato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha dichiarato di aver inviato una segnalazione al Comando di Polizia Municipale per avere conferma di questa azione surreale.

Le immagini sarebbero state registrate nel traffico in zona Gianturco, nei pressi della stazione centrale di Napoli.