Lotto, il terno sulla ruota di Napoli regala oltre 10 milioni di euro

L’ultima estrazione del Lotto ha visto la ruota di Napoli grande protagonista. Il compartimento campano ha infatti regalato in tutta Italia il 62% delle vincite del concorso in questione per un totale di 10,3 milioni di euro.

Lotto, il terno sulla ruota di Napoli regala vincite per oltre 10 milioni di euro

Grazie al terno 3-34-41 i giocatori italiani e, in particolar modo, i campani hanno sbancato il Lotto. A Napoli e San Giuseppe Vesuviano (NA) sono stati vinti 45.000 euro con delle puntate da 10 euro sul terno.

Stessa vincita con gli stessi importi a Rimini. A Belpasso (Catania), Fondi (Latina) e Scafati (Salerno) sono state invece centrate vincite da 23.750 euro con delle puntate da 10 euro (5 euro sull’ambo e 5 euro sul terno). E’ quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Agimeg’.

Grande vincita anche a Bellizzi, in provincia di Salerno, grazie ad un terno sulla ruota di Roma da 46.250 euro con i numeri 13-17-21.

Estrazione del Lotto di giovedì 8 agosto 2024

Ecco i numeri vincenti del Lotto dell’ultima estrazione, quella di giovedì 8 agosto 2024:

Bari: 35 – 85 – 34 – 89 – 10

Cagliari: 87 – 61 – 68 – 22 – 13

Firenze: 13 – 35 – 56 – 79 – 75

Genova: 39 – 65 – 68 – 46 – 13

Milano: 59 – 6 – 63 – 79 – 39

Napoli: 69 – 41 – 34 – 3 – 14

Palermo: 13 – 34 – 3 – 51 – 28

Roma: 13 – 23 – 21 – 17 – 33

Torino: 36 – 69 – 7 – 9 – 1

Venezia: 88 – 52 – 48 – 17 – 46

Nazionale: 24 – 55 – 37 – 14 – 16