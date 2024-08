Caldo record a Ferragosto, afa e oltre 40 gradi al Sud: quanto durerà l’ondata bollente

Picco di caldo nella settimana di Ferragosto con l’anticiclone africano Caronte che, stando alle previsioni meteo, farà schizzare ancora una volta i termometri in tutta Italia, in particolare al Sud, con nuove ondate di calore previste anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli, picco di caldo a Ferragosto: fino a quando

Secondo le stime de Il Meteo, il picco di questa fiammata è previsto tra lunedì 12 e mercoledì 14 agosto, con temperature record che caratterizzeranno tutta la penisola. Ancora una volta saranno il Sud e le isole maggiori a registrare picchi eccezionali che oscilleranno tra i 40 e i 43 gradi.

A rendere il clima particolarmente asfissiante saranno l’afa e il fenomeno delle notti tropicali con le temperature minime che non scenderanno sotto i 24/25 gradi nemmeno di notte. Non si escludono temporali di calore che potrebbero verificarsi soprattutto sui rilievi.

Una bolla di caldo che tenderà a prolungarsi per giorni dando un sospiro di sollievo alla popolazione soltanto dopo il Ferragosto: una possibile attenuazione del caldo, infatti, è prevista soltanto intorno al 19/20 agosto ma, vista la distanza temporale, bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti per confermarla.

“La massa d’aria in questione, molto calda, di matrice subtropicale, provocherà oltre a un’estrema stabilità atmosferica con tanto sole anche un’impennata delle temperature già a partire dalla giornata odierna” – ha spiegato Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de Il Meteo.

“Nel corso della giornata di ferragosto, il caldo si farà sentire in particolare sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre il 36/38 gradi durante le ore pomeridiane. Addirittura a Firenze si potranno raggiungere picchi fino a 39 gradi. Non escludiamo inoltre che nelle zone interne della Sardegna si potranno toccare punte massime al di sopra dei 40/42 gradi“ – ha concluso.