Tragico incidente nel Napoletano, ruba un’auto e si schianta: è morto decapitato

Tragico incidente a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un uomo si sarebbe schiantato contro un guardrail con un’auto rubata poco prima, perdendo la vita sul colpo.

Incidente con l’auto rubata: morto a Somma Vesuviana

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, dirigendosi lungo la SS268 all’altezza dello svincolo di Somma Vesuviana, dove era stato segnalato l’incidente. Stando a quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe prima rubato la vettura per poi morire decapitato dopo essersi schiantato contro il guardrail. Uno scontro che non gli avrebbe lasciato scampo rivelandosi fatale.

Come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, proprio nel pomeriggio il reale proprietario dell’auto ne aveva denunciato il furto presso la stazione dei carabinieri di Pagani, a Salerno, non riuscendo più a trovare la sua vettura.

Non sono state ancora diffuse informazioni sull’identità dell’uomo deceduto, né si conosce la sua età, ma pare che sia stato ritrovato in condizioni terrificanti con il corpo incastrato all’interno dell’abitacolo e la testa e il braccio sinistro sull’asfalto, tranciati dalla lamiera. Proseguono, intanto, le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda. La circolazione in un primo momento è stata interrotta per consentire i rilievi del caso.