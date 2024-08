Emergenza sangue al Cardarelli, servono donatori per salvare vite: esami gratis e parcheggio

Prosegue la campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito dell’emergenza riscontrata non solo al nosocomio partenopeo ma in tutta Italia. Di qui l’invito della direzione ai reparti di coinvolgere familiari dei pazienti e personale dell’ospedale e donare dirigendosi presso il Padiglione E, dove è allocato il Centro Donazione Sangue del Cardarelli.

Serve sangue al Cardarelli di Napoli: come donare

La carenza riguarda soprattutto il gruppo 0 (positivo e negativo) ma scarseggiano anche le scorte di A e B negativo. Nonostante il successo della campagna dello scorso anno, con moltissimi donatori accorsi per rispondere all’appello, anche stavolta, complice la stagione estiva, il Cardarelli lancia un messaggio d’emergenza: “Serve più sangue”.

Il fabbisogno del Cardarelli è, infatti, di almeno 120 sacche al giorno ma nelle ultime ore non ne sono arrivate a sufficienza per coprire le criticità che interessano l’ospedale in questo periodo tra interventi chirurgici, terapie trasfusionali e trattamenti salvavita.

Di qui l’importanza di far leva sull’aiuto della cittadinanza che potrà donare il sangue in maniera semplice, sicura e in pochi minuti senza incorrere in nessun tipo di problema. Un piccolo gesto per salvare vite umane fatto da chi, in buona salute, ha un’età compresa tra i 18 e i 70 anni e un peso superiore ai 50 kg.

Tutti i donatori ricevono gratuitamente gli esami del sangue e, per quanti scelgono di donare al Cardarelli, il parcheggio in ospedale è garantito. Chi dona, inoltre, ha diritto per legge a una giornata di riposo dal lavoro. Il Centro Donazione Sangue dell’Ospedale si trova al piano terra del padiglione E ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi ai numeri 081.7472489 e 331.6702222 o compilare il form presente sul sito aziendale.