Addio al fresco, torna il gran caldo africano a Napoli con oltre 38 gradi: quanto durerà

Sta già per concludersi questa breve parentesi fresca che ha interessato il Mediterraneo in questi ultimi giorni di agosto: stando alle previsioni meteo, sarà spazzata via dal ritorno dell’anticiclone africano che farà schizzare nuovamente i termometri anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli, torna l’anticiclone africano: fino a quando

Temporali e venti freschi avevano fatto tirare un sospiro di sollievo soprattutto al Sud dove poche settimane prima si sono registrate temperature record. Si è trattato, tuttavia, di una breve “rottura dell’estate”, con tanto di fenomeni intensi e allerte meteo prorogate, pronta a lasciare nuovamente spazio al clima rovente dell’anticiclone africano.

Il vortice ciclonico che ha attraversato il nostro Paese, stando alle stime de Il Meteo, si sta già dirigendo verso i Balcani lasciando spazio alle masse d’aria calda, provenienti dal deserto del Sahara, che torneranno nuovamente a dominare il Mediterraneo.

Già a partire da oggi, 22 agosto, il quadro climatico è migliorato un po’ ovunque. Il sole è tornato a splendere e già si registra un lieve aumento delle temperature con picchi di 36/37 gradi tra la Campania e la Sicilia. Entro il finire della settimana il gran caldo esploderà su tutte le Regioni con picchi di oltre 38 gradi soprattutto sulle isole maggiori. Ad accompagnare il caldo sarà ancora una volta l’afa, che renderà l’aria quasi irrespirabile.

Una nuova ondata di calore, dunque, che tenderà ad accompagnarci almeno fino a domenica 25 agosto. Al momento non vi sono conferme circa la durata di questa fase africana di fine agosto in quanto le proiezioni dei vari Centri di Calcolo non risultano ancora totalmente allineate. A prevalere, tuttavia, è l’ipotesi di un nuovo peggioramento climatico che dovrebbe sopraggiungere già con l’inizio della settimana prossima. Secondo questa teoria, dunque, il ritorno del caldo africano durerebbe ben poco. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti.