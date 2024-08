Abbassa il paniere per un panino: arrestato a Napoli un 37enne ricercato in tutta Europa

Arrestato a Napoli, nei pressi del murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, F.G, un uomo ricercato in tutta Europa per una serie di furti commessi tra Austria e Germania.

Arrestato a Napoli un uomo ricercato in tutta Europa

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della sezione Catturandi del Nucleo Investigativo di Napoli che per giorni si sono mischiati tra i turisti e i visitatori di via Emanuele De Deo, la ripida stradina dei Quartieri Spagnoli, percorsa quotidianamente da centinaia di persone dirette verso il Largo Maradona.

Circondando alcuni isolati, mimetizzandosi tra i sostenitori del Pibe de Oro e del folklore napoletano, i militari hanno cercato di individuare il 37enne ricercato dallo scorso 6 giugno, sapendo che si trovava in via Concordia, non lontano dall’incrocio con la via del murale.

A tradirlo sarebbe stato un panino: dopo settimane di appostamenti, i carabinieri hanno avvistato il latitante mentre teneva la corda di un paniere per prelevare l’ordine appena consegnato da un corriere locale. In quel momento è scattato il blitz con conseguente irruzione dei militari all’interno dell’appartamento dove l’uomo si nascondeva.

Il 37enne avrebbe cercato di nascondersi nel divano, in un vano ricreato ad arte per queste occasioni, senza però riuscirci. L’uomo è stato arrestato e condotto verso il carcere di Poggioreale mentre l’Austria ne ha invocato l’estradizione.

L’arrestato è, infatti, ricercato dalle autorità austriache e tedesche per alcuni furti di Rolex compiuti nel loro territorio. Il 6 giugno scorso, inoltre, per sottrarsi al mandato di cattura europeo, aveva violato i domiciliari a cui era stato sottoposto per una rapina commessa a Rimini.