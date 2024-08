METEO/ Quanto durerà la nuova fiammata africana: poi arriverà la burrasca di fine estate

Confermata la fiammata africana che nei prossimi giorni investirà Napoli, la Campania e tutto il Sud: stando alle previsioni meteo si tratterà di una nuova ondata di caldo che durerà diversi giorni.

Meteo Napoli e Campania: nuova ondata di caldo in arrivo

Dopo il passaggio di un vortice instabile, che potrebbe provocare qualche temporale anche in Campania (spingendo la Protezione Civile a diramare un avviso di allerta meteo di livello giallo), l’intero paese piomberà nuovamente nella bolla africana con la rimonta dell’anticiclone Caronte.

Secondo le stime de Il Meteo, la data da cerchiare è quella di giovedì 29 agosto quando le bollenti masse d’aria torneranno a rinforzarsi segnando l’inizio di una fase dalle temperature esponenzialmente in crescita, con picchi fino a 40 gradi.

Si arriverà, così, all’ultimo fine settimana di agosto caratterizzato da un clima decisamente caldo e afoso, con valori anche fin troppo elevati considerando la media del periodo. Almeno 4, dunque, le giornate di calore eccessivo che si farà sentire soprattutto al Sud.

L’inizio di settembre si rivelerà sempre abbastanza soleggiato ma, stando alle prime proiezioni, potrebbe dare il via ad una prima vera burrasca di fine estate entro la prima decade del mese. A prendere il sopravvento potrebbero essere correnti più fresche e instabili pilotate da un vasto ciclone posizionato tra Islanda e Scandinavia, in grado di innescare temporali anche intensi da Nord a Sud.

Allerta meteo in Campania oggi 27 agosto

Intanto è in vigore oggi, martedì 27 agosto, su tutta la Campania un avviso di allerta meteo, di livello giallo, che riguarderà l’intero territorio regionale fino alle ore 23:59. Nelle prossime ore potrebbero scatenarsi temporali repentini, anche intensi, accompagnati da fulmini, raffiche di vento e rischio grandinate.

Non si escludono allagamenti, caduta massi, pericolo massi e altri fenomeni causati dai possibili rovesci temporaleschi. Per questo motivo, il Comune di Napoli ha già disposto la chiusura dei parchi cittadini per la giornata di oggi.