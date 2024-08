Virus Usutu in Italia: cos’è e sintomi dell’infezione trasmessa dalle zanzare

Alta l’attenzione in Italia per il virus Usutu, un’infezione aviaria di origine africana trasmessa principalmente dalle zanzare. Pochi giorni fa, nelle Marche, sono stati registrati casi di zanzare infette nell’ambito di un’operazione di sorveglianza sugli insetti.

Virus Usutu e zanzare: cos’è e sintomi

“Se rende noto che il direttore U.O.C ISP Igiene Ambienti Aperti e Cofninanti dell’AST Macerata, ha comunicato la presenza di una positività per virus Usutu rilevata durante la sorveglianza entomologica in una trappola a CO2, posizionata nella frazione di Villa San Filippo del Comune di Monte San Giusto” – si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale di Monte San Giusto.

Usutu, che appartiene alla famiglia dei flavivirus, prende il nome da un fiume africano dove fu per la prima volta isolato. Il virus può essere trasmesso agli uomini tramite la puntura di zanzare portatrici della specie Culex Pipiens che tendono a pungere sia di notte che di giorno.

Il contagio ha manifestazioni cliniche simile a quelle del West Nile Virus, o Febbre del Nilo, così come presenta un analogo periodo di incubazione (che varia dai 2 ai 14 giorni arrivando, in qualche caso, fino a 21). La trasmissione può avvenire in assenza di sintomi o attraverso disturbi lievi.

La maggior parte delle persone infette non accusa malesseri mentre i sintomatici avvertono principalmente mal di testa e febbre, con presenza di eruzioni cutanee sul corpo. Nei casi più gravi, molto rari, l’infezione provoca conseguenze neurologiche.

In linea di massima, dunque, si tratta di un virus che tende a presentarsi in maniera asintomatica e a risolversi spontaneamente. Per questo non esistono particolari cure o vaccini preventivi ma per proteggersi basta semplicemente evitare le punture di zanzare utilizzando, ad esempio, appositi repellenti. Si raccomanda, inoltre, di evitare l’abbandono negli spazi aperti di contenitori che possano facilitare il ristagno dell’acqua, sia in casa che all’esterno.