È in corso l’evacuazione del Centro Commerciale Campania di Marcianise. Secondo le testimonianze dirette raccolte dalla redazione di Vesuvio Live, e confermate dalla Croce Rossa, la preoccupazione è nata dopo aver udito un boato molto simile a quello provocato da uno sparo.

LIVE FOTO E VIDEO/ Centro Commerciale Campania evacuato: furiosa rissa tra coniugi

Gli addetti del Centro Commerciale hanno prima chiuso le serrande dei singoli negozi e poi hanno iniziato a far defluire verso l’esterno le persone. Quello che sembrava essere un tentativo di rapina con tanto di sparatoria, in realtà è stato sconfessato dalla Croce Rossa. Il boato udito dalle persone presenti, molto simile a quello di uno sparo, è stato provocato dalla caduta di alcuni oggetti in seguito ad una furiosa rissa scatenata dal litigio di una coppia, che alcune persone hanno provato a sedare subendone anche conseguenze fisiche.

I rumori hanno scatenato il panico tra la folla, ed è iniziata a rincorrersi la voce di una sparatoria, poi smentita dalla Croce Rossa.