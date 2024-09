Arriva la Nutella senza latte, è prodotta in Campania: come è fatta e quanto costa

La Ferrero inaugura il mese di settembre con il lancio di una grande novità: nelle prossime settimane sarà disponibile nei supermercati italiani la Nutella Plant-Based, ovvero la versione vegana della crema spalmabile più amata di sempre.

Arriva Nutella Plant-Based, la nuova crema vegana

In occasione dei festeggiamenti dei 60 anni di Nutella, subito dopo la distribuzione del gelato, l’iconico brand offre un nuovo prodotto alla sua affezionata clientela: una ricetta vegetale della celebre crema spalmabile, senza lattosio, senza glutine ed adatta anche ai vegani.

Plant-Based è il risultato dell’inconfondibile esperienza Nutella con ingredienti di origine vegetale al posto del latte. La nuova Nutella è realizzata con ceci e sciroppo di riso, un mix in grado di sostituire il latte riuscendo a garantire, allo stesso tempo, il massimo del gusto.

Proprio come nella versione classica, Nutella Plant-Based è fatta con cacao al 100% verificato ed olio di palma. Essendo priva di latte è adatta anche agli intolleranti al lattosio tuttavia, poiché è prodotta in uno stabilimento che utilizza il latte per altri prodotti Ferrero, non è adatta alle persone allergiche alle proteine del latte.

La versione vegana della Nutella viene prodotta in Campania, nello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, che già produce il vasetto classico. Nelle prossime settimane, il prodotto arriverà sugli scaffali di tutti i punti vendita che già vendono i prodotti Nutella.

Il prezzo consigliato al pubblico per il vasetto da 350 grammi è di 4,49 euro. Nutella Plant-Based sarà riconoscibile dall’innovativo packaging: il vasetto in vetro riciclato presenta un innovativo tappo verde realizzato da plastica riciclata secondo l’approccio mass-balance, verificato dall’ISCC.

“Nutella avrà la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia. A pochi mesi dal lancio di Nutella Ice Cream, lanciamo oggi sul mercato anche la versione Plant-Based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso, due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire l’inconfondibile gusto e la cremosità tipica di Nutella“ – ha commentato Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella Italia, a margine dell’evento di presentazione ufficiale del prodotto.