ASL NA3 Sud, screening itineranti per la prevenzione del cancro fino a dicembre: ecco dove e quando

Attività di prevenzione del cancro con mammografie, pap-test ed esami per il colon retto: è il progetto itinerante messo in piedi dall’ASL NA3 Sud d settembre a dicembre.

Prevenzione del cancro, screening itineranti dell’ASL NA3 Sud

L’iniziativa nasce da una collaborazione interistituzionale tra l’Azienda Sanitaria Locale Asl Napoli 3 Sud e le amministrazioni del territorio. La campagna voluta dalla direzione strategica e curata dai dipartimenti di assistenza territoriale e prevenzione, sarà caratterizzata dalla presenza nei luoghi più strategici e centrali dei comuni aderenti di un poliambulatorio mobile.

Una struttura completamente autonoma di circa 100 metri quadrati dotata di ogni attrezzatura e con la presenza di personale sanitario. Il progetto, partito il 9 settembre 2024, eroga prestazioni mammografiche e pap-test in loco. Non solo: affianca gli operatori distrettuali nel reclutamento dei cittadini attraverso la piattaforma per la prevenzione del cancro del colon retto.

Russo, direttore dell’ASL: “Raggiungiamo i cittadini con tutti gli strumenti”

“Obiettivo – afferma il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo – è quello di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini sfruttando tutti gli strumenti disponibili”. Ogni distretto sanitario attiverà un team dedicato di operatori-telefonisti con il compito di contattare i cittadini inseriti nella popolazione bersaglio, attraverso le banche dati disponibili presso il sistema informativo sanitario e in collaborazione con il referente aziendale per la prevenzione del tumore del colon retto.

“Una campagna – aggiunge il direttore Russo – che rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela della salute pubblica attraverso l’impegno congiunto delle strutture sanitarie e del personale territoriale”.

Dove sarà l’ambulatorio itinerante

Il poliambulatorio sarà operativo su tutto il territorio dell’Asl Napoli 3 Sud con il seguente calendario:

9 – 13 settembre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 56: Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Trecase

16 – 20 settembre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 52: Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, S. G. Vesuviano, S. G. Vesuviano, Striano, Terzigno

23 – 27 settembre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 50: Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Volla

30 settembre – 4 ottobre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 55: Ercolano

7 – 11 ottobre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 51: Pomigliano, Sant’Anastasia

14 – 18 ottobre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 48: Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano, Castello di Cisterna, Somma Vesuviana, Brusciano

21 – 25 ottobre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 49: Camposano, Cicciano, Cimitile, Nola, Casamarciano, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, Carbonara di Nola, Liveri, Saviano, Scisciano, Tufino, Comiziano, Visciano

28 ottobre – 1 novembre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 54: San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio

4 – 8 novembre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 53: Castellammare di Stabia

11 – 15 novembre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 59: Sorrento, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello

18 – 22 novembre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 58: Pompei, Gragnano, Sant’Antonio Abate, S. Maria la Carità, Agerola, Pimonte, Casola di Napoli, Lettere

25 – 28 novembre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 57: Torre del Greco

2 – 6 dicembre, ore 8:30 – 17:00 dal lunedì al venerdì

Distretto 34: Portici