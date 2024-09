Nel Napoletano apre un nuovo Giardino Incantato: immerso nel verde con vista sul lago

Il Parco della Quarantena di Bacoli, nel Napoletano, attualmente in condizioni di abbandono e degrado, sarà ben presto riqualificato trasformandosi in un grande giardino pubblico dove poter godere delle meraviglie della natura e dello spettacolo del lago Fusaro. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Un nuovo parco a Bacoli, sul lago Fusaro: sarà bellissimo

“Sarà un giardino pubblico! Pianteremo 4.000 nuovi alberi a Bacoli. Lo faremo al Parco della Quarantena, sul lago Fusaro. Verrà pulito, liberato da sterpaglie e rovi. Così consegneremo alla città oltre 4 ettari di verde, abbandonato da decenni. Siamo pronti a recuperare lo storico ingresso del Parco della Quarantena, a Cuma. Ci riusciamo grazie ad un importante finanziamento che abbiamo ottenuto con la Città Metropolitana di Napoli” – ha comunicato via social il primo cittadino di Bacoli.

“Stamattina siamo stati sul posto, in sopralluogo, e diventerà un luogo incantato, immersi nella natura. Tra sentieri e tanto verde urbano. È un nuovo inizio per uno spazio che stiamo aprendo sempre più alle famiglie, agli sportivi, agli anziani, ai cittadini tutti. Così da rendere ancora più affascinante il percorso naturalistico attorno al lago Fusaro, una pista di tutti. Con area relax, pic-nic e gioco“.

“Ringrazio il consigliere metropolitano Rosario Andreozzi per il grande impegno. Ringrazio il consigliere comunale Vittorio Ambrosino, per questo nuovo traguardo di immenso valore. Ringrazio il presidente del Centro Orrico Campano, Sergio Cosentini. Non più degrado, ma polmone verde del nostro paese. Sono in arrivo 4000 nuovi alberi. Vogliamo che crescano insieme ai nostri neonati, ai nostri bambini. Insieme, facciamo comunità. Un passo alla volta” – ha concluso.

Un nuovo grande spazio verde, dunque, messo a disposizione della cittadinanza e dei diversi visitatori che affollano il territorio bacolese non solo d’estate ma anche nel periodo invernale: non è un caso che le luminarie di Bacoli continuano a registrare presenze record.