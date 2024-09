A Napoli arriva il Libro Sospeso, volumi gratis ai più bisognosi: come donarli e riceverli

A Napoli arriva il Libro Sospeso, l’iniziativa che consente di fornire libri gratis a chi ne ha più bisogno. L’iniziativa è stata approvata dalla Giunta su proposta dell’assessora alle Politiche Giovanili Chiara Marciani con pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto a librerie e punti vendita, sia fisici che online, interessati a prendere parte al progetto.

A Napoli arriva il Libro Sospeso: volumi gratis per i ragazzi

Libro Sospeso ha l’obiettivo di raccogliere e distribuire gratuitamente i libri alle fasce giovanili più disagiate. I punti vendita che aderiscono all’iniziativa saranno contraddistinti da un’apposita locandina e l’elenco completo sarà pubblicato sulla pagina dedicata del sito del Comune.

I titolari delle attività che intendono fornire il proprio consenso dovranno compilare e sottoscrivere la scheda di partecipazione (disponibile all’apposita sezione del sito istituzionale), e inviarla, insieme ad una copia del documento del rappresentante legale, tramite PEC all’indirizzo progettogiovani@pec.comune.napoli.it entro le ore 12 del 18 ottobre, indicando nell’oggetto del messaggio “avviso pubblico libro sospeso”.

Chi invece intende contribuire al progetto acquistando un libro da donare può recarsi presso uno dei negozi fisici aderenti o collegarsi agli store virtuali. L’esercente provvederà a registrare e comunicare il nominativo del donatore, data di acquisto e titolo del libro prescelto. Gli incaricati del Comune di Napoli ritireranno con cadenza periodica i volumi raccolti che successivamente saranno distribuiti ai giovani cittadini napoletani anche con il supporto delle associazioni del territorio.

“Intendiamo portare avanti questo progetto per contrastare la povertà educativa che spesso si accompagna a quella materiale, o venire incontro a quanti si trovano in una condizione di difficoltà momentanea che porta a privilegiare altre spese” – spiega l’assessore Chiara Marciani.

“Lo facciamo con la consapevolezza che la lettura dei libri contribuisce ad aprire nuovi orizzonti ed abbiamo preso a modello l’iniziativa del Giocattolo Sospeso, che il Comune realizza già da anni, puntando a far diventare anche questa una bella abitudine per i nostri concittadini. Contiamo di non limitare il progetto ad un periodo definito, ma di tenere aperta tutto l’anno la possibilità di donare libri, aggiornando periodicamente l’elenco dei punti vendita aderenti”.