È morto Rino Cerrone: il famoso dj napoletano aveva 52 anni. Capriati: “Dolore immenso”

È morto all’età di 52 anni Rino Cerrone, famoso dj napoletano nonché padre della techno partenopea. A diffondere la tragica notizia, attraverso i social, è stato l’amico e collega Joseph Capriati.

Morto il dj napoletano Rino Cerrone: aveva 52 anni

“Amico mio, stento a crederci che te ne sei andato. Mi hai insegnato tutto, mi hai supportato nei momenti difficili e abbiamo condiviso giornate intere a fare musica e parlare della vita. Finché vivrò porterò la tua memoria alta ovunque andrò” – si legge nel post pubblicato da Capriati.

“Oggi se ne va una leggenda vera della musica ma soprattutto un grande amico e una persona unica e irripetibile. Il dolore che mi stai dando è immenso, ma ti ricorderò con il sorriso come avresti voluto che fosse. Riposa in pace Rino Cerrone”.

La notizia è stata lanciata anche dal collega Markantonio: “Con immenso dolore comunico che il 25 settembre Rino Cerrone, all’età di 52 anni, è passato a nuova vita. La sua musica ha marcato in maniera indelebile la techno made in Napoli, il suo inconfondibile sound sarà per sempre fonte di ispirazione per le generazioni a venire”.

“Io personalmente ti ringrazio per avermi fatto da maestro, amico e fratello maggiore. Sono fiero ed orgoglioso di aver condiviso con te molti dei momenti più belli della mia carriera, ti sarò per sempre grato per avermi dato la possibilità di accompagnarti nei nostri mitici BTB in giro per il mondo. Ti voglio bene fratello, che la terra ti sia lieve”.

“Amico mio, riposa in pace. Mi sei mancato tanto negli ultimi anni e mi mancherai di più per il resto della mia vita. Ti ricorderò sempre, come tu mi ricordavi di esserci sempre anche se eravamo lontani ma passavi spesso a trovarmi nei miei sogni. Provo un dolore indescrivibile e voglio fare le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia Cerrone che mi ha ospitato in tante occasioni e che mi ha fatto sempre sentire a casa” – si legge in un altro messaggio di cordoglio.