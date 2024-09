Tragico incidente nel Napoletano, morti giovani fidanzati di 26 anni: lei lascia 2 bambini

Hanno perso la vita a soli 26 anni Vincenzo Massaro e Alessia Marino, due giovani fidanzati morti nella notte tra venerdì e sabato a seguito di un tragico incidente avvenuto sull’autostrada A1, nel tratto che ricade nel territorio di Casoria (Napoli).

Incidente a Casoria, fidanzati morti a 26 anni

Stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, i due ragazzi stavano facendo rientro a casa, dopo una serata trascorsa insieme. Pare che l’auto guidata da Vincenzo sia sbandata improvvisamente, andando a scontrarsi contro una vettura che percorreva la stessa direzione di marcia.

Ancora poco chiare restano, tuttavia, le dinamiche dell’incidente. Sarà la magistratura a far chiarezza sull’accaduto, facendo emergere eventuali responsabilità. Per i due giovani, però, non c’è stato nulla da fare: Vincenzo e Alessia hanno perso la vita e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione messi in campo dai sanitari. Due le comunità a lutto: quelle di Cesa (Caserta) dove risiedeva Vincenzo e quella di Succivo (Caserta) dove risiedeva Alessia, la sua fidanzata. La giovane 26enne lascia due figli, entrambi molto piccoli.

“La nostra comunità questa mattina è stata sconvolta da una tragedia, l’ennesima che colpisce tutti noi. Due giovani sono rimasti vittime di un incidente stradale. Due vite spezzate. Ancora una volta il nostro paese si trova a dover piangere per morti assurde” – si legge nella nota diffusa dal sindaco di Cesa, Enzo Guida.

“Erano in programma le serate dell’Asprinum Festival e, di intesa con la Pro Loco, abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi. Dovevano essere giornate di festa, di allegria, ma questa notizia lascia tutti addolorati. L’intera comunità è vicina alle famiglie Massaro, Ferriero e Marino coinvolte, esprimendo un profondo sentimento di cordoglio”.

Nel pomeriggio di domenica un altro drammatico incidente ha stroncato la vita di un giovane di soli 32 anni, Aniello Ingenito, che era a bordo della sua moto sulla strada che collega Vietri sul Mare a Cava de’ Tirreni quando si è schiantato contro un furgoncino morendo sul colpo.