Paura nel Napoletano: troppo gelosa, tenta di strangolare il marito con la cintura dell’auto

Una donna è stata arrestata dai carabinieri a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dopo aver tentato di strangolare suo marito e ucciderlo con un coltello.

Donna tenta di strangolare il marito: arrestata a Pollena Trocchia

La vicenda si è verificata in via Leoncavallo, paesino che fa a spallate con le pendici del Vesuvio e la periferia orientale di Napoli, alle 22 circa. Qui l’uomo avrebbe iniziato a correre in strada per cercare di rifugiarsi all’interno della sua auto dopo un violento litigio con sua moglie, probabilmente l’ennesimo.

Non avrebbe fatto, però, in tempo a bloccare le sicure alla portiera che la moglie, che nel frattempo lo aveva seguito, sarebbe riuscita ad afferrarlo. Così avrebbe tentato di strangolarlo utilizzando la cintura dell’auto per poi puntargli un coltello da cucina contro.

Una scena che ha attirato l’attenzione di passanti e residenti che hanno allertato il 112. In pochi minuti i carabinieri della tenenza di Cercola sono giunti sul posto e hanno avvicinato l’uomo, ancora in strada, che ha mostrato loro i segni del tentativo di strangolamento e le svariate contusioni riportate su tutto il corpo.

I militari hanno identificato e arrestato la donna nel cortile dell’abitazione. Ora si trova in carcere ed è in attesa di giudizio. I carabinieri hanno rinvenuto anche il coltello e la cintura utilizzati per mettere in campo la violenza. La vittima, inoltre, ha denunciato altri simili episodi, tutti verosimilmente dettati dalla forte gelosia.