Bimbo di un anno in preda a una crisi respiratoria, il miracolo nel Napoletano: ora è salvo

Una storia a lieto fine è quella che ha visto protagonisti i carabinieri della stazione di Trecase che, nella mattinata di ieri, percorrendo le strade di Boscotrecase, hanno soccorso una madre disperata per suo figlio, un bambino di appena un anno in preda ad una crisi respiratoria.

Boscoreale, bambino in crisi respiratoria: salvato dai carabinieri

Alle ore 12 circa la gazzella, che stava transitando presso via Promiscua, a Boscotrecase (Napoli), viene allertata dalle urla di una donna. Si tratta di una madre che aveva tra le braccia suo figlio, un bambino che da appena due giorni aveva compiuto un anno.

Pare che il piccolo soffra dalla nascita di problemi cardiaci e proprio in quel momento era in preda ad una crisi respiratoria. Il 118 era stato già allertato ma la donna, priva di auto, in preda alla disperazione, non sapeva cosa fare nell’attesa.

Così i carabinieri raggiungono madre e figlio per una corsa a sirene spiegate presso il vicino ospedale. In pochi minuti, forse provvidenziali, la donna e il bambino hanno raggiunto il reparto di pediatria dell’ospedale di Castellammare di Stabia.

Il bambino è stato immediatamente soccorso dai medici del nosocomio, effettuando tutti gli accertamenti del caso. Per fortuna sta bene e non è in pericolo di vita. Un grande spavento, dunque, che tuttavia si è risolto nel migliore dei modi. Il tutto grazie alla professionalità dei medici ma anche alla tempestività dei militari dell’arma, ancora una volta in prima linea per i cittadini.