Le 6 malattie più diffuse tra i bambini in autunno: quali sono e come prevenirle

Con l’arrivo dell’autunno, le temperature iniziano a scendere, le giornate si accorciano e, insieme al ritorno a scuola, i bambini sono maggiormente esposti a una varietà di malanni stagionali. Il passaggio dal caldo estivo al clima più freddo e umido non solo mette alla prova il sistema immunitario, ma facilita anche la diffusione di virus e batteri, che trovano negli ambienti chiusi delle scuole un terreno fertile per propagarsi.

Le malattie d’autunno più diffuse tra i bambini

Durante questa stagione, infatti, si verifica un aumento dei contagi legati a malanni respiratorie, influenze e altri disturbi comuni, soprattutto tra i più piccoli che, essendo in costante contatto tra loro e meno propensi a rispettare norme igieniche rigorose, diventano facilmente bersagli di infezioni. In realtà, con alcune semplici precauzioni, è possibile evitare che i più piccoli si ammalino frequentemente e vivere questa stagione in modo più sereno e protetto. Ecco quali sono le malattie più diffuse tra i bambini in autunno.

Raffreddore

Il raffreddore è senza dubbio uno dei malanni più comuni tra i bambini in autunno. È causato da diversi virus (come il rinovirus) e si trasmette facilmente negli ambienti chiusi, come scuole e asili. I sintomi includono naso che cola, starnuti, gola irritata e, a volte, una leggera febbre.

Prevenzione

Lavare frequentemente le mani.

Evitare di condividere bottiglie o utensili con altri bambini.

Aerare regolarmente gli ambienti chiusi.

Influenza

L’influenza stagionale, causata dal virus influenzale, è più comune nei mesi freddi, con un picco tra novembre e febbraio. Nei bambini può manifestarsi con febbre alta, tosse, dolori muscolari, stanchezza e mal di gola.

Prevenzione

Vaccinazione antinfluenzale (raccomandata per bambini a partire dai 6 mesi).

Rinforzare il sistema immunitario con una dieta equilibrata ricca di vitamine.

Insegnare ai bambini a coprirsi la bocca e il naso quando tossiscono o starnutiscono.

Bronchite e bronchiolite

Con l’aumento dell’umidità e del freddo, le vie respiratorie possono essere più vulnerabili a infezioni come bronchite e bronchiolite, soprattutto nei bambini piccoli. La bronchiolite è più comune nei bambini sotto i 2 anni e si manifesta con tosse, respiro affannoso e difficoltà a respirare.

Prevenzione

Evitare il contatto con persone malate.

Non fumare in ambienti frequentati dai bambini.

Proteggere i bambini dal freddo, coprendo bene naso e bocca quando si esce.

Otite

L’otite media, un’infezione dell’orecchio, è comune durante l’autunno e l’inverno a causa del ristagno dei fluidi nelle vie respiratorie superiori, spesso dopo un raffreddore o un’influenza. I sintomi includono dolore all’orecchio, irritabilità e febbre.

Prevenzione

Trattare tempestivamente raffreddori e infezioni respiratorie.

Evitare sbalzi di temperatura troppo bruschi.

Mantenere pulite le orecchie ma senza eccedere con la pulizia.

Faringite e tonsillite

Il freddo può irritare la gola e facilitare infezioni come la faringite e la tonsillite. Queste condizioni, spesso di origine virale o batterica, si manifestano con mal di gola, febbre, gonfiore delle tonsille e difficoltà a deglutire.

Prevenzione

Bere molti liquidi per mantenere la gola idratata.

Evitare bevande troppo fredde.

Favorire l’uso di sciarpe per proteggere la gola dal freddo.

Gastroenterite

Anche se associata più spesso ai mesi estivi, la gastroenterite virale può colpire anche in autunno. I sintomi principali sono diarrea, vomito e dolori addominali, causati da virus come il rotavirus o il norovirus.

Prevenzione

Lavare le mani frequentemente e accuratamente.

Evitare cibi non ben cotti o mal conservati.

Prestare attenzione all’igiene, soprattutto nei luoghi pubblici.

Quando è consigliato tenere i bambini a casa

Con l’arrivo dei malanni stagionali, i genitori spesso si chiedono se sia opportuno tenere i bambini a casa. Ecco alcune linee guida:

– Febbre alta: Se il bambino ha una febbre superiore ai 38°C, è bene tenerlo a casa finché la temperatura non torna normale per almeno 24 ore.

– Tosse forte e persistente: Una tosse molto forte, accompagnata da difficoltà respiratorie, è un segnale che il bambino potrebbe aver bisogno di riposo e cure a casa.

– Affaticamento e spossatezza: Se il bambino appare molto stanco, è importante che riposi per recuperare le forze.

– Contagio: Se il bambino ha malattie contagiose come l’influenza o la gastroenterite, è fondamentale tenerlo a casa per evitare di diffondere l’infezione agli altri bambini.