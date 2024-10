Farmacia Loreto come modello e fiore all’occhiello del Gruppo Farmacie Italiane

Il primo passo verso un approccio più consapevole e sostenibile del Gruppo Farmacie Italiane risale al 2022 con l’approvazione del primo bilancio di sostenibilità su base volontaria. È arrivata ora anche l’approvazione del “Piano ESG 2024-2026”, cui spetta il compito di definire gli obiettivi di sostenibilità da perseguire nel medio periodo. Integrandosi nella strategia di business, tali obiettivi permetteranno di definire le strategie ideali per il lungo periodo in termini di generazione di valore. Sono tre le macro-aree strategiche identificate: “Innovazione e ambiente”, “Educazione e responsabilità” e “Sviluppo ed engagement”, aree su cui si concentrano progetti futuri con obiettivi di carattere quantitativo e qualitativo, già oggetto oggigiorno di azioni concrete.

Gli obiettivi del Gruppo Farmacie Italiane in termini di servizi offerti e sostenibilità

Il Gruppo Farmacie Italiane ha già le idee chiare sulle iniziative da intraprendere al fine di divenire un punto di riferimento per chiunque necessiterà dei servizi messi a disposizione dal sistema sanitario nazionale. Perché questo avvenga sono fondamentali elementi come la digitalizzazione dell’healtcare, il marketing responsabile e omnicanalità, oltre al concetto di farmacia per il territorio. Altro punto focale è l’attenzione riservata all’ambiente: in tale ambito è possibile ricordare il progetto “zero scaduti”, la logistica di prossimità e altre azioni come l’utilizzo di cartoni dalle dimensioni più ridotte, l’impiego di mezzi elettrici e l’introduzione di criteri ESG (Environmental, Social and Governance). Questi ultimi indicano quale sia l’impatto ambientale, sociale e di governance di una qualunque organizzazione o impresa.

Un aspetto cruciale è rappresentato dalla scelta di porre le persone al centro del progetto. Per raggiungere questo risultato sarà imperativo organizzare percorsi di formazione specifica, manageriale e di coaching, oltre a promuovere ambienti di lavoro positivi e inclusivi. Il Dott. Umberto Gallo, CEO del gruppo, ha dichiarato come investire nell’integrazione sinergica tra canali fisici e digitali garantirà ai clienti servizi di qualità e, soprattutto, personalizzati. Sempre Gallo ha indicato che tra gli obiettivi sarà compresa la creazione di un ecosistema aziendale ancora più unito dal momento che un ambiente di lavoro positivo porterà diversi vantaggi, rendendo più semplice la collaborazione e favorendo la partecipazione attiva. Ricordando l’importanza di un ambiente sostenibile, Gallo ha ribadito come una visione condivisa, affiancata da un impegno costante, consentirà di promuovere salute e benessere. E tutto questo si rifletterà positivamente sull’evoluzione del Sistema Sanitario italiano.

Una realtà di successo: Farmacia Loreto l’esempio perfetto

Già da tempo il Gruppo Farmacie Italiane è ammirato per i traguardi raggiunti. I risultati ottenuti riguardano la sostenibilità, la responsabilità sociale e il fatturato, che ha superato i 250 milioni l’anno. Tra i protagonisti rientra certamente l’e-shop di Farmacia Loreto, capace di conquistare una quota pari al 25% del fatturato complessivo del gruppo grazie ad un modello di business decisamente innovativo.

Chi si collega all’eCommerce ha la possibilità non solo di ordinare da un catalogo molto ampio, ma anche di usufruire di un’ampia varietà di servizi, come ad esempio la consegna rapida in soli 90 minuti. Scegliere Farmacia Loreto significa, inoltre, avere a disposizione lungo tutto l’arco dell’anno promozioni vantaggiose e codici sconto: chi ha già avuto modo di avvalersi dei coupon per lo shopping online è consapevole di come tale strumento rappresenti l’opzione perfetta per risparmiare. Attivarli è davvero semplice, rapido e sicuro, soprattutto se a rilasciare questa tipologia di promozioni sono realtà affidabili come Farmacia Loreto.

Tra i codici sconto riscattabili in questo momento è possibile citare l'esclusivo coupon Farmacia Loreto di Discoup.com "TIKATO4". Si tratta di un codice sconto che dà modo, una volta attivato, di risparmiare il 4% su tutti i farmaci da banco acquistati entro il 30 settembre.

Per sapere in ogni momento quali siano le promozioni disponibili è sufficiente cliccare la voce "Promo attive" sul menu principale della home page del sito.

I dati e le informazioni menzionate rendono evidente come il Gruppo Farmacie Italiane sia una realtà in continua crescita. Gli ottimi risultati economici degli anni più recenti sono solo la punta dell’iceberg di un successo frutto della capacità del gruppo di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato. E l’aver saputo trarre vantaggio dal processo di digitalizzazione, assieme alla volontà di perseguire sempre nuovi obiettivi, è indice della volontà di offrire servizi sempre più mirati al benessere e alla salute delle persone.