La Pista sul Ghiaccio più grande del Centro-Sud riapre nel Napoletano: è quella di Disneyland

Venerdì 18 ottobre, a partire dalle ore 18:30, nel parcheggio del centro commerciale di Mugnano di Napoli, riaprirà la pista di pattinaggio più grande del Centro-Sud, presente anche nel celebre parco giochi di Disneyland Paris.

A Mugnano pista pattinaggio sul ghiaccio più grande del Sud

L’attrazione, che rientra nell’ambito della quarta edizione di Mugnano sul Ghiaccio, resterà attiva per 8 mesi. Si tratta di una delle iniziative lanciate dalla Pro Loco Mugnano APS in sinergia con il Comune e il centro commerciale della zona.

La pista di ghiaccio sintetico XTRAICE si estende per una superficie di circa 300 mq, attestandosi come la più grande del Centro-Sud. All’enorme area pattinaggio quest’anno si affianca una ulteriore novità: il campo da hockey sul ghiaccio.

“Mugnano sul ghiaccio sta tornando. Manca pochissimo all’evento più atteso dell’anno. Grandi e piccini preparatevi perché vi aspettano tantissime sorprese. Stiamo lavorando per rendere questo evento magico ed indimenticabile“ – si legge nella nota diffusa dalla Pro Loco Mugnano.

“Quest’anno, come del resto anche gli altri, abbiamo voluto puntare su qualcosa che vi lascerà senza parole. Arriverà a Mugnano la pista più grande del Centro-Sud Italia. Ma c’è anche una super sorpresa: il campo da hockey sul ghiaccio. Non puoi assolutamente mancare e ti ricordo che presso la nostra struttura puoi trovare tantissime altre attrazioni. Per voi tanti altri gadget in regalo”.

Lo scorso anno erano già state inaugurate due nuove attrazioni: il Tobogan, uno scivolo inclinato a due corsie, ideale per far divertire i bambini, e una pista di Curling, l‘unica in Italia oltre a quella presente in Trentino. Oltre all’area playground è presente anche una zona gonfiabili per il divertimento dei più piccoli.

In occasione di Halloween sarà organizzata anche una festa in maschera con laboratori creativi a tema, truccabimbi e tatuaggi mostruosi oltre a balli e giri in pista. Il travestimento più spaventoso sarà premiato con uno speciale omaggio.