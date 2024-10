Aerei militari nel cielo di Napoli: perché hanno volato a bassa quota

Gli aerei militari che oggi pomeriggio hanno volato a bassa quota, a Napoli e nelle città immediatamente limitrofe, sono due velivoli delle Frecce Tricolori che stavano compiendo un sopralluogo in vista dell’esibizione che vi sarà domani in occasione del G7 dei Ministeri della Difesa.

Frecce Tricolori a Napoli

Tra le 12.30 e le 13 di domani, sabato 19 ottobre, le Frecce Tricolori voleranno nel cielo della città di Napoli per salutare il vertice dei Ministri della Difesa dei Paesi G7 che si terrà a Palazzo Reale.

G7 dei Ministri della Difesa a Napoli: il dispositivo di traffico

Per l’occasione sono stati istituiti diversi dispositivi di traffico oltre alla sospensioni delle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico.

Il 18, 19 e 20 ottobre 2024 si istituisce – in occasione del vertice dei Ministri della Difesa dei Paesi del G7 – il dispositivo di circolazione di seguito articolato:

1. dalle ore 00:01 del 18/10/2024 alle ore 14:00 del 20/10/2024 e, comunque, fino a cessate esigenze, il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata, con la sola eccezione per gli stalli di sosta riservati ai diversamente abili autorizzati nominativamente in:

a) via San Carlo;

b) piazza Trieste e Trento;

c) via Chiaia, dall’intersezione con piazza Trieste e Trento all’intersezione con piazza Carolina;

d) piazza Carolina;

e) piazza del Plebiscito;

f) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Comiliter (palazzo Salerno);

g) rampe Paggeria;

h) via Cesario Console;

i) via Megaride;

l) via Santa Lucia, dall’intersezione con via Cesario Console all’intersezione con via Cuma e dall’intersezione con via Partenope all’intersezione con via Palepoli;

m) via Partenope, dall’intersezione con via Dumas Padre alla confluenza con via Nazario Sauro;

n) via Chiatamone dall’intersezione con via Santa Lucia all’intersezione con via Alessandro Dumas Padre;

o) via Lucilio;

p) via Nazario Sauro dalla confluenza con via Partenope fino all’intersezione con via Lucilio;

q) via Alessandro Dumas Padre;

2. dalle ore 7:00 del 18/10/2024 alle ore 14:00 del 20/10/2024 e, comunque, fino a cessate esigenze:

a) il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per le Forze di Polizia, le FF.AA., i veicoli per le emergenze ed il soccorso e gli autorizzati impegnati nell’organizzazione dell’evento, in:

a.1) piazza del Plebiscito, nelle carreggiate antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Comiliter (palazzo Salerno);

a.2) via Cesario Console, da piazza del Plebiscito all’intersezione con via Generale Orsini;

a.3) via Santa Lucia dall’intersezione con via Cesario Console all’intersezione con via Megaride;

a.4) in via Santa Lucia dall’intersezione con via Chiatamone all’intersezione con via Partenope;

a.5) via Partenope dall’intersezione con via Alessandro Dumas Padre alla confluenza con via Nazario Sauro;

b) il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per le Forze di Polizia, le FF.AA., i veicoli per le emergenze ed il soccorso, gli autorizzati impegnati nell’organizzazione dell’evento, i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, che potranno circolare a senso unico alternato in:

b.1) piazzetta Salazar;

b.2) in via Solitaria;

b.3) rampe Paggeria;

c) il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per le Forze di Polizia, le FF.AA., i veicoli per le emrgenze ed il soccorso, gli autorizzati impegnati nell’organizzazione dell’evento, i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno invalidi con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati ed i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in:

c.1) via San Carlo;

c.2) piazza Trieste e Trento;

d) il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per le Forze di Polizia, le FF.AA., i veicoli per le emergenze ed il soccorso, gli autorizzati impegnati nell’organizzazione dell’evento, i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno invalidi con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati in:

d.1) via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele;

d.2) rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari;

e) il senso unico di circolazione in:

e.1) piazza Carolina dalla confluenza con via Giovanni Serra a quella con via Chiaia;

e.2) via Chiaia dalla confluenza con piazza Carolina a quella con piazza Trieste e Trento;

f) la sospensione del parcheggio riservata i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in:

f.1) via Santa Lucia, nel tratto compreso tra via Chiatamone e via Partenope;

f.2) via Alessandro Dumas Padre;

f.3) piazza Carolina;

f.4) via San Carlo;

g) la sospensione dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana in:

g.1) via Cesario Console;

g.2) via San Carlo;

h) la sospensione in via Alessandro Dumas Padre del senso unico di circolazione e conseguenziale istituzione del doppio senso di circolazione;

3. dalle ore 00:01 del 19/10/2024 alle ore 14:00 del 20/10/2024 e, comunque, fino a cessate esigenze, il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata, con la sola eccezione per gli stalli di sosta riservati ai diversamente abili autorizzati nominativamente in:

a) via Ammiraglio Ferdinando Acton dall’intersezione con via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga all’ingresso della galleria Vittoria;

b) via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

4. dal giorno 18/10/2024 al giorno 20/10/2024:

a) la sospensione dell’attività di carico e scarico merci in:

a.1) via San Carlo;

a.2) piazza Trieste e Trento;

a.3) via Partenope dall’intersezione con via Alessandro Dumas Padre alla confluenza con via Nazario Sauro;

a.4) via Chiatamone dall’intersezione con via Santa Lucia all’intersezione con via Alessandro Dumas Padre;

a.5) via Santa Lucia dall’intersezione con via Partenope all’intersezione con via Chiatamone;

b) consentire l’attività di carico e scarico merci esclusivamente dalle ore 4:00 alle ore 6:00 in:

b.1) via San Carlo;

b.2) piazza Trieste e Trento;

c) consentire l’attività di carico e scarico merci esclusivamente dalle ore 04:00 alle ore 07:00 in:

c.1) via Partenope dall’intersezione con via Alessandro Dumas Padre alla confluenza con via Nazario Sauro;

c.2) via Chiatamone dall’intersezione con via Santa Lucia all’intersezione con via Alessandro Dumas Padre;

c.3) via Santa Lucia dall’intersezione con via Partenope all’intersezione con via Chiatamone.

Dispositivo di circolazione del 19 ottobre

È istituito dalle ore 00:01 del 19 ottobre 2024 fino a cessate esigenze, il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata in:

a) piazza Bovio, intera superficie, compreso interviale lato via Cardinale Guglielmo Sanfelice/via Agostino Depretis;

b) via Agostino Depretis, dalla confluenza con piazza Bovio al civ. 25, ambo i lati;

c) via Guglielmo Sanfelice, dalla confluenza con piazza Bovio ai gradini Guglielmo Sanfelice, ambo i lati;

d) via Marchese Campodisola, ambo i lati.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Sospensione delle autorizzazioni

Sospensione temporanea delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali a cui è stato concesso l’utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini, sedie e quant’altro di pertinente alle attività commerciali, in occasione della contromanifestazione al vertice dei Ministri della Difesa dei Paesi G7, promossa dai locali movimenti antagonisti, prevista per il pomeriggio del 19 ottobre 2024.