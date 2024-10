Sequestrato e torturato per 30 ore a Napoli: denti rotti e bruciature di sigaretta sul corpo

Si è conclusa con ben quattro arresti la vicenda dell’uomo sequestrato e torturato per ore a Napoli, all’interno di un appartamento in zona Case Nuove. A salvarlo sono stati gli agenti della Polizia, intervenuti a seguito della segnalazione pervenuta dai familiari della vittima.

Sequestrato e torturato per 30 ore a Napoli: cosa è successo

I fatti risalgono allo scorso 5 ottobre quando, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, i familiari dell’uomo si sarebbero rivolti alle forze dell’ordine denunciandone il sequestro. Il motivo scatenante si legherebbe ad una compravendita di cellulari non andata a buon fine con un cittadino straniero.

I parenti dell’uomo, inoltre, sarebbero stati raggiunti telefonicamente da una persona che, in napoletano, li avrebbe più volte intimati di consegnare una somma di soldi in cambio del rilascio del loro congiunto. Parole accompagnate dall’invio di una foto che mostrava il volto tumefatto dell’uomo.

Le indagini sono terminate domenica sera quando la vittima è stata ritrovata, in preoccupanti condizioni di salute, all’interno dell’abitazione situata in zona Case Nuove. Insieme a lui uno dei suoi aguzzini, un cittadino di origini marocchine che è stato arrestato.

L’uomo sarebbe stato sequestrato per oltre 30 ore e pestato brutalmente in maniera ripetuta. Si tratterebbe di vere e proprie torture subite come dimostrano le bruciature (probabilmente di sigaretta) su braccia, gambe e orecchie. Gli aggressori gli avrebbero spezzato anche alcuni denti oltre a provocargli gravi ferite alla testa.

Oltre alla persona arrestata a seguito del ritrovamento, le successive indagini hanno permesso di collegare l’episodio ad altre tre persone accusate di essere coinvolte sia nel sequestro che nel pestaggio. Uno di questi, per sfuggire al provvedimento, si sarebbe rifugiato a Vietri sul Mare ma è stato ugualmente raggiunto dai carabinieri. Sarebbe imparentato ad alcuni esponenti di un clan criminale napoletano.