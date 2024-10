Da Napoli il sogno di lavorare a Disneyland Paris: 2 giorni di selezioni, oltre 7 mila contratti

Dopo il grande successo dello scorso anno, la squadra Disneyland Paris torna a Napoli il 6 e 7 novembre con nuove offerte di lavoro: il noto parco divertimenti francese darà il via alle selezioni nella città partenopea consentendo a tutti di poter candidarsi e divenire parte del magico team.

Lavoro, Disneyland Paris assume a Napoli: come candidarsi

I recruiters di Disneyland sbarcheranno ancora una volta a Napoli per selezionare nuovi Cast Members (impiegati Disney) per i settori della ristorazione e dell’ospitalità. In totale saranno proposti 7 mila contratti in tutta Europa per la stagione de Il Magico Natale Disney, l’estate 2025 e non solo.

Gli interessati potranno presentarsi il giorno dell’evento, dunque il 6 o 7 novembre, presso lo Starhotels Terminus in piazza Garibaldi, dove incontreranno i selezionatori Disneyland. Dovranno munirsi di Curriculum Vitae e un documento d’identità valido.

In alternativa è possibile candidarsi collegandosi alla sezione dedicata sul sito My Disney Careers e allegare il proprio CV. Le candidature online, tra l’altro, possono essere inviate tutto l’anno per contratti a tempo indeterminato. Optando per la seconda modalità i colloqui saranno effettuati in videoconferenza o di persona a Marne-la-Vallée.

Quest’anno i candidati selezionati per i posti di lavoro nel settore dell’ospitalità e della ristorazione possono scegliere di entrare a far parte dell’azienda già nel periodo natalizio e nell’estate 2025. Le proposte lavorative possono comprendere l’alloggio vicino ai Parchi Disney in base alla disponibilità, il rimborso di una parte delle spese di trasporto, il contributo di parte del costo dei pasti e altre riduzioni.

Infine, entrando a far parte della squadra Disneyland, saranno offerti al candidato e alla propria famiglia dei vantaggi esclusivi come l’accesso ai Parchi Disney, un abbonamento a Disney+ ed eventi privati. Incluse anche l’assicurazione sanitaria integrativa e una formazione dedicata.

Tra le figure richieste commis chef, camerieri, baristi, addetti alla ristorazione, receptionist/hostess, addetti alla biglietteria e molte altre. L’azienda propone sia contratti a tempo determinato che indeterminato. Il lavoro prevede 35 ore settimanali e i contratti a tempo determinato avranno una durata compresa tra i 2 e gli 8 mesi.

Disneyland Paris offre la possibilità di lavorare in un contesto internazionale con retribuzione degli straordinari, possibilità di avere giorni di riposo consecutivi, fino a 6 settimane di ferie all’anno e fino a 3 giorni di riposo supplementari all’anno, giorni festivi pagati il doppio e tanti altri vantaggi.

Anche quest’anno la squadra di reclutatori di Disneyland si recherà presso l’istituto superiore Sannino De Cillis di Napoli per presentare le diverse opportunità lavorative ai 950 studenti presenti. Diversi gli allievi che lo scorso anno dopo la presentazione si sono iscritti al Casting Tour riuscendo ad ottenere un contratto di lavoro a Disneyland Paris.