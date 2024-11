Troppi ragazzi uccisi, a San Giorgio un corteo per Santo Romano: tutti contro la violenza

Lunedì 11 novembre a San Giorgio a Cremano si terrà una manifestazione contro la criminalità in memoria di Santo Romano, il ragazzo di 19 anni ucciso nella notte tra venerdì e sabato a San Sebastiano al Vesuvio.

A San Giorgio la manifestazione per Santo Romano

Questa mattina la mobilitazione ha preso il via da San Sebastiano al Vesuvio, dove si è consumato il brutale assassinio, con la partecipazione di cittadini, studenti e rappresentanti delle istituzioni. Un momento particolarmente commovente tra striscioni, applausi e lacrime per il 19enne scomparso.

Un corteo che lunedì, dalle 10:30, vedrà riunita anche la comunità sangiorgese e tutti gli istituti superiori della città vesuviana per omaggiare Santo. Anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ne prenderà parte.

“È molto importante che la cittadinanza, soprattutto i giovani, prenda coscienza e si ribelli alla deriva violenta e criminale che miete sempre più vittime innocenti. Io ho fiducia nelle nuove generazioni, di quei giovani che riescono a sganciarsi da quella cultura e da quella mentalità che, volenti o nolenti, sono state modellate dal pensiero criminale lì dove la camorra si è sempre sostituita allo Stato” – ha commentato Borrelli.

“Il futuro è nelle mani dei ragazzi che gridano a gran voce il loro orrore e la loro sete di ribellione e che con coraggio si distaccano dalla cultura criminale ed omertosa. Un esempio è il ragazzo che al processo per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, durante il quale il giudice ha dovuto far prelevare dalle forze dell’ordine i testimoni chiave che non si erano presentati, ha puntato senza esitazione il dito contro Valda”.

Quanto al legale difensore del 17enne accusato dell’omicidio di Santo – che aveva annunciato di voler querelare il parlamentare e la mamma della vittima in quanto avevano diffuso il nome dell’indagato, coperto da privacy in quanto minore accusato di reato – Borrelli ha fatto sapere: “Ci ha informati che ritirerà la querela nei confronti della madre della vittima e miei. Onestamente abbiamo trovato certe forzature mediatiche della difesa assolutamente fuori le righe e soprattutto disumano annunciare cause giudiziarie nei confronti di una mamma disperata”.