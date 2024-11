La magia del Natale a San Gregorio Armeno: via alla Fiera napoletana che incanta il mondo

Inizia ufficialmente il Natale 2024 a Napoli con il ritorno della grande Fiera di San Gregorio Armeno, ormai celebre in tutto il mondo, che vedrà le stradine del centro storico partenopeo riempirsi ancora una volta di cittadini, visitatori e turisti immersi tra lucine, pastori e presepi della tradizione napoletana.

Fiera di San Gregorio Armeno 2024 a Napoli

La Giunta, con a capo il sindaco Gaetano Manfredi, su proposta dell’assessora al Turismo, Teresa Armato, ha varato una delibera nella quali si riconosce “l’alto valore storico, artistico, culturale e di interesse pubblico” della manifestazione.

Nel provvedimento si delineano anche le modalità di svolgimento della fiera che decreta anche uno sgravio della tassa di occupazione di suolo pubblico da parte dei commercianti che, a loro volta, dovranno impegnarsi sul fronte della sicurezza.

“Il Comune ha riconosciuto all’evento una riduzione dell’80% del canone per l’occupazione di suolo pubblico e inoltre, in virtù dell’interesse pubblico riconosciuto alla manifestazione fieristica non si applicheranno le tariffe previste dal regolamento per i servizi resi dalla Polizia locale in occasione di iniziative private” – si legge nella delibera.

Quanto alla data di avvio della fiera non è stata ancora comunicata una giornata specifica ma quasi sicuramente sarà inaugurata entro e non oltre la fine del mese di novembre. Al momento l’impegno dell’amministrazione comunale è incentrato sugli aspetti organizzativi della fiera, giunta alla sua 153esima edizione, dando ampio spazio al problema della sicurezza.

Anche quest’anno, dunque, San Gregorio Armeno è pronta ad accogliere cittadini, visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo, che giungono in città per vivere la magia del Natale, immergendosi nella storica tradizione presepiale che rende Napoli famosa in tutto il mondo.