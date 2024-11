Ancora un episodio di violenza all’ospedale Pellegrini di Napoli. Si tratta della 48esima aggressione da inizio 2024 solo per quanto riguarda l’Asl Napoli 1. Come riportato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, sono ben 67 le aggressioni totali in quest’anno tra Napoli 1 e Napoli 2.

Napoli, ospedale Pellegrini: ricoverato dopo una rissa, paziente aggredisce infermiera e polizia

L’ultima in ordine cronologico si è verificata presso il pronto soccorso del nosocomio che si trova a Montesanto, in pieno centro storico. Verso le 13,40 di martedì 12 novembre, un uomo di origini algerine è arrivato in ambulanza, trasportato dal 118, per una ferita riportata durante una rissa.

Assegnatogli un ‘codice verde’, il paziente aveva ricevuto la raccomandazione da parte dell’infermiera di turno al triage di restare fermo sulla barella per evitare cadute.

In evidente stato di agitazione, il ferito inizia a dare in escandescenza, minacciando di morte la stessa infermiera per poi passare ad insulti di carattere sessuale fino a scaraventarsi contro di lei.

L’uomo è stato prontamente fermato da altri pazienti presenti, dalle guardie giurate e dal poliziotto del drappello, per poi essere immobilizzato e condotto in fermo di polizia.

Prosegue dunque l’allarme sicurezza nei presidi medici pubblici, troppo spesso teatro di intemperanze e violenza che mettono a repentaglio l’incolumità fisica del personale sanitario.