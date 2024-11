Anguissa salta l’impegno con il Camerun: è diventato papà per la terza volta

Giorni di riposo e nazionali in casa Calcio Napoli. Tra i tredici partenti in questa sosta c’è anche Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista è stato convocato dal CT Marc Brys per gli impegni del Camerun contro Namibia e Zimbabwe per le ultime due giornate di qualificazioni alla prossima fase finale della Coppa D’Africa.

Nel primo impegno, però, a sorpresa c’è stata l’esclusione dalla distinta del centrocampista del Napoli. Tutti hanno temuto il peggio, pensando si trattasse di un infortunio e invece il CT belga ha rassicurato tutti spiegando che l’assenza di Anguissa è dovuta alla nascita del terzo figlio del calciatore.

Anguissa diventa padre per la terza volta e salta la partita del Camerun

Il Camerun è impegnato nelle ultime due partite di qualificazioni alla Coppa D’Africa: con il pareggio maturato ieri contro il fanalino di coda Namibia, la nazione dei “Leoni indomabili” ha staccato il pass per la fase finale della competizione con una giornata d’anticipo. Undici i punti conquistati in cinque partite, con tre vittorie e due pareggi mettendo dietro nel girone Zimbabwe e Kenya. Il calciatore del Napoli grazie ad un permesso del CT ha potuto raggiungere la moglie per starle vicino durante la nascita del terzo figlio della coppia, di cui non è stato reso noto il nome. Sul calciatore Brys si è espresso così:

“Per questa partita l’ho lasciato a casa con il figlio, nato da poco. Noi invece ci dobbiamo accontentare di questo pareggio. Avevamo anche tre assenze pesanti tra cui quella di Frank, però era giusto che potesse raggiungere la sua famiglia in una giornata così importante. Adesso ci concentreremo in vista dell’ultima partita contro lo Zimbabwe per chiudere al meglio questo girone e tenere ancora lunga la nostra striscia d’imbattibilità”.