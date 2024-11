Ranieri torna alla Roma, primo impegno a Napoli: “Dal Vomero ammiravo tutta la città”

Claudio Ranieri torna per la terza volta nella sua carriera sulla panchina della Roma. Il tecnico, di aperta fede giallorossa, visse una parentesi tra agosto 1991 e novembre 1992 alla guida del Calcio Napoli, che sarà per lui la prima squadra da affrontare al rientro dalla sosta per le nazionali.

Claudio Ranieri torna alla Roma, affronterà il Napoli: il suo racconto di quando viveva al Vomero

Anni fa, Sir Claudio rilasciò un’emozionante intervista al Corriere della Sera, ricordando proprio la sua esperienza in terra partenopea, che lui ha sempre amato particolarmente.

Nel suo racconto si evince tutta la classe e l’eleganza di un uomo che ha sempre rappresentato uno dei volti puliti di questo sport. Mai una parola fuori posto, mai un comportamento sgarbato. Quando era alla guida della Sampdoria, si scusò pubblicamente a nome dei suoi tifosi che avevano intonato i classici cori discriminatori nei confronti dei sostenitori azzurri.

“A Napoli ho un ricordo che ha dell’incredibile: credo durò un mese e mezzo-due, abitavamo al Vomero con mia moglie e avevamo tutta la città sotto e il mare. Dormivamo con le tapparelle aperte e ci svegliavamo per forza alle sei, con la prima luce del sole, per goderci quello spettacolo. Una meraviglia, ce l’ho ancora davanti agli occhi”.