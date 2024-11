Un passato difficile, con alcuni errori commessi, e poi il riscatto fino a diventare campione del mondo. È la storia, bellissima, di Daniele Gagliotta, 32enne napoletano residente a Washington D.C. che si è aggiudicato il decimo Campionato Mondiale Pizza DOC.

Daniele Gagliotta è il Campione del Mondo Pizza DOC

Le lacrime dopo aver sentito il proprio nome come quello del vincitore raccontano tutto: “Sono felicissimo di aver ricevuto questo premio, ripaga gli sforzi e le rinunce di una vita – ha affermato Daniele Gagliotta – Una felicità troppo grande che non riesco neanche ad esprimere quello che provo. So solo che questo premio è la prova che chi sbaglia, chi commette errori e vive anche storie difficili può riscattarsi nella vita, anche attraverso la pizza. A me la pizza ha cambiato la vita. Spero che anche tanti altri ragazzi che come me hanno avuto un passato difficile possano risollevarsi e cambiare vita”.

Il consulente italo americano, inoltre, si è aggiudicato anche il premio “Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo” dedicato ai pizzaioli italiani all’estero. Una storia fantastica quella di Daniele che, grazie all’amore per la pizza, è riuscito a ribaltare la sua vita dopo un periodo difficile. Un percorso di rinascita, avvenuto proprio grazie all’amore per la pizza, che prima l’ha portato in giro per l’America del Nord e del Sud ed adesso in cima al Mondo Pizza.

La pizza che ha ideato

La pizza che gli ha permesso di diventare Campione Mondiale Pizza DOC 2024 è con una base di bisque di gamberi di Mazara del Vallo, olio Evo, datterino rosso, fiordilatte ed olive taggiasche. In uscita si completa con stracciatella di bufala campana, tartare di gambero di Mazara del Vallo, scorza di limone di Sorrento, germogli e fiori di barbabietola e mentuccia.

Una vittoria ottenuta su poco meno di 900 pizze sfornate da più di 500 concorrenti provenienti da tutte le regioni d’Italia ma soprattutto da oltre 30 Paesi di tutto il Mondo. Tantissimi concorrenti, infatti, sono arrivati da USA, Brasile, Argentina, Canada, Cile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Panama, Korea del Sud, Albania, Tunisia, Polonia, Svezia, Francia, Spagna, Regno Unito, Slovacchia, Romania, Ungheria, Malta ma soprattutto da tutta Europa.