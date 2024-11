Tragedia nel Napoletano, auto si schianta contro il guardrail: morto 36enne

Ancora una vita spezzata prematuramente. Un uomo di 36 anni ha perso la vita questa notte a Nola, nell’area metropolitana di Napoli, in seguito ad un drammatico incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire alla dinamica esatta che ha portato al decesso dell’automobilista.

Nola, incidente stradale nella notte: auto si schianta contro un guardrail, muore 36enne

I militari sono giunti in via Ponte di Nola, all’altezza dell’ingresso della zona Asi. La vittima, a bordo di una Ford Focus, ha perso il controllo della vettura impattando fatalmente contro il guardrail. Trasferito con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, è morto poco dopo in seguito alle ferite riportate.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22,30 di sabato 16 novembre 2024.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per essere sottoposta ad autopsia. In corso di accertamento la manovra che ha portato al decesso del 36enne, di cui non si conoscono ancora le generalità.

È l’ennesima tragedia verificatasi nella notte nei weekend che da inizio 2024 hanno visto numerose vite spezzate prematuramente in dinamiche simili.