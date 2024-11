“Così la smetti di sfottere”: ragazza di 15 anni accoltella l’amico a Napoli per una battuta

Un altro episodio di violenza tra giovani a Napoli si è consumato nella notte tra sabato e domenica quando una ragazza di 15 anni avrebbe accoltellato alla pancia un 19enne all’uscita della metro della linea 2 Scampia – Piscinola.

Accoltellato da una ragazza a Napoli: cosa è successo

I fatti sarebbero accaduti intorno alla mezzanotte quando la 15enne si sarebbe scagliata contro il ragazzo dopo aver estratto dalla borsetta un coltello. Stando a quanto rende noto Il Mattino i due erano conoscenti, lei di Marano e lui di Scampia, e quella sera avevano preso entrambi la metro alla stazione di via Toledo per ritornare a quella di Scampia.

Pare che tra i due non vi fossero motivi di astio né litigi in corso, semplicemente l’aggressione sarebbe scaturita dopo una conversazione scherzosa. Dopo uno scambio di provocazioni, però, la 15enne, probabilmente risentita, avrebbe agito con la violenza, ferendo gravemente il ragazzo.

Una lite che sarebbe, poi, proseguita via chat quando la minorenne avrebbe motivato il suo gesto dicendo: “Così la smetti di sfottere”. Per lei è scattata una denuncia per lesioni gravi mentre il 19enne è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.

“I giovani vivono un forte disagio che si esprime in un crescente utilizzo di violenza e aggressività cieca. L’età si abbassa sempre più e maggiori devono essere le misure di contrasto a una deriva che sembra inarrestabile. Bene la presenza di uomini delle forze dell’ordine nei luoghi della movida ma è necessario presidiare anche le stazioni di periferia della metro in particolar modo di notte“ – ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Proprio nella stazione metro di Scampia – Piscinola fu ucciso nel 2018 da tre balordi minorenni la guardia giurata Francesco Della Corte mentre era in servizio. I giovani vanno disarmati e chiamate in causa le famiglie che sembrano latitare“ – ha concluso.