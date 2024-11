Una donna di 52 anni è morta dopo essere precipitata dal trentesimo piano dell’hotel Ambassador a Napoli. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all’incidente fatale.

ULTIM’ORA/ Napoli, precipita dal trentesimo piano dell’hotel Ambassador: muore donna 52enne

Poco dopo le ore 20 di oggi, giovedì 21 novembre 2024, una donna di 52 anni è precipitata per cause ancora in corso di accertamento dal trentesimo piano dell’hotel Ambassador situato nella centrale via Medina a Napoli. I sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Il suo corpo è stato rinvenuto al nono piano dell’edificio. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato alla morte della 52enne. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Napoli, che stanno risalendo in queste ore all’identità della vittima.