“Non ho i soldi per curare il cane”, Eleonora Rocchini si fa donare 6 mila euro e parte in Kenya per il compleanno

I social in fermento per il caso "Emanuela Rocchini" e il suo safari in Kenya pagato con i soldi... dei fans

Una particolare vicenda ha invaso il web in questi giorni. Protagonista dell’accaduto “l’influencer” Eleonora Rocchini che è diventata popolare negli ultimi mesi grazie al programma “Uomini e Donne”. La 30enne nell’ultimo periodo tramite i proprio profili social aveva chiesto aiuto ai suoi fans con una raccolta di circa 6 mila euro per pagare le spese di un’operazione salvavita per il suo cane. L’evento creò già scalpore poiché la giovane sul suo account ha sempre ostentato vestiti costosi e uno stile di vita tutt’altro che moderato.

Ciliegina sulla torta che ha fatto insorgere i social, un safari in Kenya subito dopo il raggiungimento della cifra per il suo 30esimo compleanno, creando litigi e obbligando la ragazza a chiudere i commenti sotto i suoi post.

Eleonora Rocchini chiede aiuto per pagare l’operazione del cane e poi parte in Kenya

L’evento ha fatto molto parlare sui social e l’influencer da qualche giorno ha bloccato i commenti sotto le sue foto, cancellando invece quelli vecchi che l’accusano di aver truffato i suoi fans, usando i soldi raccolti per “regalarsi” un soggiorno da favola in un safari in Kenya per festeggiare il suo 30esimo compleanno insieme al proprio fidanzato.

Qualche mese fa, la ragazza aveva aperto un raccolta fondi per pagarsi le spese per le cure del suo cane. Raggiunta la cifra prestabilita, non si sono avute più notizie su questa fantomatica operazione e l’influencer qualche giorno dopo ha iniziato a postare foto dal Kenya, facendo insorgere i follower che avevano contribuito alla raccolta. Dubbi anche sulla richiesta, visto che la giovane ha sempre mostrato una vita agiata, tra cene, viaggi e vestiti lussuosi, uno stile di vita totalmente opposto a quello di una persona che ha bisogno di soldi.