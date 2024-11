Venerdì 29 novembre 2024 sono previsti disagi a causa dello sciopero di 4 ore che non garantirà le corse dei mezzi di trasporto EAV. Queste le corse confermate e tutti gli orari.

Sciopero 29 novembre 2024, caos e disagi: gli orari e le corse garantite dall’EAV

Si comunica che, a seguito dell’ordinanza di precettazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato per il giorno 29 novembre 2024 dalle OO.SS. CGIL e UIL contro i provvedimenti economici e sociali del Governo centrale, è stato ridotto a 4 ore, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Linea Metropolitana

Durante l’ultima proclamazione di sciopero delle citate OO.SS., la percentuale di adesione è stata del 42% (sciopero di 24 ore del giorno 8 novembre 2024)

Di seguito vengono elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle fasce di garanzia. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Ultime partenze prima dello sciopero

da Aversa per Piscinola 08.45

da Piscinola per Aversa 08.45

Prime partenze dopo lo sciopero

da Aversa per Piscinola 13.00

da Piscinola per Aversa 13.15

Linee Suburbane

Ultime partenze prima dello sciopero

da Napoli per Piedimonte treno 7862 delle 08:36

Per Napoli da Piedimonte treno 7863 delle 08:27

Prime partenze dopo lo sciopero

da Napoli per Piedimonte treno 7866 delle 13:02

Per Napoli da Piedimonte treno 7867 delle 13:13

Sulla Linea NAPOLI – BENEVENTO sarà garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale. Il servizio è effettuato dalla società D’AGOSTINO TOURS.

Linee Flegree

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Montesanto per Torregaveta 08:41

da Montesanto per Licola 08:48

per Montesanto da Torregaveta 08:54

per Montesanto da Licola 08:44

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

da Montesanto per Torregaveta 13:01

da Montesanto per Licola 13:12

per Montesanto da Torregaveta 13:14

per Montesanto da Licola 13:08

Linee Vesuviane

Ultime partenze prima dello sciopero

Da Napoli per

Sorrento 08:41

Poggiomarino 08:50

Sarno 08:46

Torre Annunziata 08:57

Da S.Giorgio a Cremano per Baiano 8:42

Per Napoli da

Sorrento 08:50

Poggiomarino 08:54

Sarno 08:26

Torre Annunziata 09:20 treno 4088 da Poggiomarino

da Baiano per San Giorgio 08:51

Prime partenze dopo lo sciopero

Da Napoli per

Sorrento 13:29

Poggiomarino 13:02

Sarno 13:34

Torre Annunziata 13:09

Da S.Giorgio per Baiano 13:30

Per Napoli da

Sorrento 13:02

Poggiomarino 13:06

Sarno 13:38

Torre Annunziata 13:21

Da S.Giorgio per Baiano 13:03

Linee automobilistiche

Il servizio non verrà garantito dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.