Alessandra cade dalla scala e muore a 4 anni, indagati gli zii: il dramma nel Napoletano

Sono stati iscritti nel registro degli indagati i due zii della bambina morta dopo essere precipitata dalla scala a chiocciola del suo appartamento, a Tufino (in provincia di Napoli), la sera del 13 dicembre.

Bambina morta sulla scala a Tufino: indagati gli zii

Secondo quanto rende noto Il Mattino, a carico degli zii, marito e moglie presso cui la piccola era stata collocata dai servizi sociali, si ipotizzerebbero i reati di maltrattamenti e omicidio colposo. Saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica della vicenda e l’esame autoptico a definire con certezza le cause della morte.

La vittima si chiamava Alessandra ed aveva solo 4 anni. Stando alla ricostruzione dei fatti, nel corso della serata, sarebbe precipitata dalla scala a chiocciola dell’appartamento, situato in via Roma, perdendo la vita sul colpo. Le lesioni riportate nello schianto si sarebbero rivelate troppo gravi e nemmeno l’arrivo dei sanitari sarebbe servito a salvarle la vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Nola accompagnati da un equipe del 118 che non avrebbe potuto fare altro che constatarne il decesso. Bisognerà attendere l’esame autoptico per stabilire con esattezza le cause del decesso e capire se c’è stato un eventuale ritardo nell’allertare i soccorsi.

“Una tragedia grandissima che si aggiunge a quella che abbiamo vissuto appena pochi giorni fa con la morte di Altair, travolto ed ucciso da un camion mentre lavorava. Sono cose che non dovrebbero mai accadere e che sconvolgono gli animi di tutti noi” – queste le parole del sindaco di Tufino, Michele Arvonio.