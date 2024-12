Arriva la Festa del Pesce nel Napoletano: una notte di cuoppi e vino gratis per tutti

Festa del Pesce al mercato di Pozzuoli

Lunedì 23 dicembre, alle ore 19:00, arriva Azzurro Pozzuoli Fish Fest, la festa del pesce che si terrà nella serata dell’antivigilia di Natale al mercato ittico di via Fasano tra animazione e degustazioni gratis per tutti. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo che punta a valorizzare la pesca sostenibile, l’enogastronomia locale e una corretta educazione alimentare.

Festa del Pesce al mercato di Pozzuoli: assaggi gratis per Natale

A partire dalle ore 19, e fino a notte inoltrata, presso il piazzale del mercato al dettaglio di via Fasano, sarà possibile passeggiare tra i diversi stand delle pescherie presenti ed acquistare, come da tradizione, le specialità da mettere in tavola nei giorni di festa.

Il tutto in un’atmosfera suggestiva e divertente tra spettacoli ed esibizioni di artisti di strada e cantanti. Cittadini e visitatori avranno anche la possibilità di degustare prodotti ittici locali e pregiati vini dei Campi Flegrei gratuitamente. Un’occasione unica per vivere un’esperienza multisensoriale tra musica e gusto, nel cuore della tradizione puteolana.

“‘Ca se magna e nun se pav’. Lunedì 23 dicembre, l’antivigilia di Natale, Azzurro Pozzuoli Fish Fest al mercato al dettaglio di via Fasano. Quest’anno sarà un evento ancora più vivo, avremo animazione con artisti di strada, cantanti e degustazioni di prodotti unici dei Campi Flegrei” – ha spiegato l’assessore alle Attività Produttive, al Commercio e allo Sviluppo Economico del Comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro.

“Un’occasione per rivivere sensazioni uniche tra musica e gusto, nel cuore della tradizione puteolana. Di Azzurro Intenso stiamo dipingendo il cuore di Pozzuoli. La pesca con i suoi mercati, il pesce con i suoi sapori devono ritornare ad essere il petrolio con cui mettere in moto lo sviluppo della città. Non mancate. Vi aspetta il nostro cuoppo di alici puteolane servito con assaggi di vini pregiati flegrei“ – ha concluso.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Azzurro Pozzuoli Fish Fest, la festa del pesce;

Dove: Mercato al dettaglio di via Fasano, Pozzuoli, Napoli;

Quando: lunedì 23 dicembre dalle ore 19:00.